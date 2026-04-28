El Teatro Metropólitan volverá a recibir en concierto este 2026 al cantante y compositor estadounidense David Byrne, tras ocho años de su ultima vez en la CDMX.

Concierto que no deberías perderte, así que ya te tenemos todos los detalles de fecha, boletos y preventa para ver a David Byrne en Teatro Metropólitan 2026:

Viernes 4 de septiembre 2026 en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México, CDMX

Hora del concierto: 9:00 de la noche

Telonero: Sin detalles

Preventa Banamex: 30 de abril 2026 a partir de las 11:00 de la mañana

Venta general y en taquillas de los recintos: 1° de mayo 2026 desde las 11:00 am

Boletera: Ticketmaster

Precio de boletos: Aún sin revelarse

David Byrne en México 2026 (OCESA)

Who Is The Sky? Tour de David Byrne llega al Teatro Metropólitan 2026

El fundador de Talking Heads, David Byrne llega al Teatro Metropólitan 2026 para presentar su último trabajo discográfico Who Is The Sky?, el cual se lanzará en 2025.

Esto como parte de la gira de David Byrne en México 2026, bajo el mismo título Who Is The Sky? Tour, pues también tendrá conciertos en:

Martes 8 de septiembre 2026 en el Auditorio Telmex de Guadalajara, Jalisco

Jueves 10 de septiembre 2026 en el Escenario GNP de Monterrey, Nuevo León

Para los fans de David Byrne, recuerda que el Teatro Metropólitan está ubicado en avenida Independencia número 90 de la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, CDMX.

Las opciones en el transporte público de la CDMX son Metro y Metrobús bajando en las estaciones Juárez o Hidalgo en ambos servicios.

En cuantos se revelen los detalles de precios de boletos para David Byrne en el Teatro Metropólitan te actualizaremos la información.