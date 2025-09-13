Previo a su concierto en el Estadio GNP Seguros de la CDMX, los hermanos Liam y Noel Gallagher emocionaron a sus fans.

Esto por medio de un video que recopila sus mejores abrazos durante la gira de Oasis este 2025.

Liam Gallagher y los abrazos con Noel Gallagher durante la gira de Oasis

Por medio de su cuenta de TikTok oficial Liam Gallagher que Liam Gallagher enterneció a los fans de Oasis con un video junto a su hermano.

La gira de Oasis no ha dejado de recorrer países y ciudades enteras este 2025, siendo que el afecto entre hermanos está más que presente.

En el pasado no fue secreto que dentro del mundo de la música los hermanos Liam y Noel Gallagher cargaron fuertes conflictos durante el apogeo de Oasis.

Desde peleas, golpes y diferencias creativas, los hermanos fueron parte de duras polémicas por su estilo y carácter.

Sin embargo, con este video se muestra que los pilares de Oasis han logrado llevar una gira exitosa este 2025.

Siendo que en las imágenes se les puede ver en diferentes conciertos compartiendo desde choques de manos hasta abrazos fraternales.

Liam Gallagher comparte video de los abrazos que se ha dado con Noel Gallagher durante la gira de Oasis (TikTok)

Fans mexicanos esperan que Oasis cante emblemática canción en concierto de CDMX

El video compartido por Liam Gallagher generó cierta emoción entre los fans mexicanos de Oasis.

Y es que vale la pena recordar que este viernes 12 de septiembre los hermanos Gallagher darán concierto en el Estadio GNP Seguros de la CDMX.

El video fue compartido justo un día antes de su presentación en tierras aztecas.

Siendo un detalle en específico de esta recopilación de abrazos que encendió una alarma entre los fans en México.

De fondo se puede escuchar “Stop crying your heart out“, una de las canciones más populares y emblemáticas de Oasis.

Y es que para los fans esta puede ser una señal de que Liam y Noel Gallagher hagan sonar este tema durante su concierto en México.

“¿Por qué puso esa canción, será que la canten?“ y ”Por favor cántenla en México?" fueron comentarios en el video de Liam Gallagher.