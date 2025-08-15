La visita de Oasis en México trajo consigo la llegada de una de las tiendas que, hasta ahora, solo había visto su paso por la gira de la banda en Europa: la Oasis Fan Store.

Ahora es el turno de la CDMX para albergar por tiempo limitado la tienda de mercancía oficial de Oasis más anhelada y querida por los fanáticos de los hermanos Gallagher.

Fan Store de Oasis en México: Fechas, horario y ubicación

La Fan Store de Oasis estará en la CDMX a partir del lunes 25 de agosto al sábado 13 de septiembre de 2025, en un horario de 10:00 a 20:00 horas.

La dirección para llegar a la Fan Store de Oasis es: Plaza Carso, esto wn C. Lago Zurich 245, Amp Granada, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Cabe destacar que la entrada a la Fan Store de Oasis en México es completamente libre.

Sin embargo, los organizadores recomiendan adquirir una entrada anticipada y así evitar largas filas de espera.

Esto se logra entrando a la página oficial de Oasis Live ‘25. Una vez en el sitio, solo deberás llenar el registro con los datos de lo que será tu próxima visita a la tienda.

¿Qué puedes encontrar en la Fan Store de Oasis en México?

Al ser una tienda exclusiva de mercancía oficial es posible encontrar una amplia variedad de artículos exclusivos de Oasis como:

Camisetas (para hombre y mujer)

Sudaderas (para hombre y mujer)

Posters oficiales

Gorras

Tote bags

Del mismo modo, se sabe que en la Fan Store de Oasis en México será posible encontrar artículos de edición limitada, por lo que es probable que se acaben pronto.

Oasis Fan Store (@oasis / X)

Conciertos de Oasis en Estadio GNP Seguros de la CDMX

El regreso de Oasis a los escenarios se ha establecido como uno de los eventos más importantes de la música este 2025.

La gira, que dio inicio en Europa, no tarda en llegar a Latinoamérica, siendo en CDMX donde los los hermanos Gallagher darán dos conciertos en Estadio GNP Seguros.

La cita con los fans son los próximos 12 y 13 de septiembre de 2025 en punto de las 21:00 horas.