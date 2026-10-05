Jay Wheeler tendrá un concierto en la CDMX y aquí te decimos la fecha, precio de los boletos y preventa para su presentación en 2027.

‘Luf world Tour’ de Jay Wheeler llegará a México en 2027 el:

Fecha: domingo 16 de mayo de 2027

Lugar: Pepsi Center

Preventa Banamex: 7 de octubre a las 11:00 a.m.

Venta general: viernes 9 de octubre a las 11:00 a.m.

Boletera: Ticketmaster

Jay Wheeler en el Pepsi Center: Esto se sabe de su concierto en la CDMX

Tras el lanzamiento de su último álbum ‘La voz favorita’, Jay Wheeler compartió su gira mundial que pasará por 34 ciudades de Europa, Estados Unidos y América Latina.

Jay Wheeler llegará a la CDMX el 16 de mayo de 2027 en el Pepsi Center y los boletos estarán disponibles en Ticketmaster.

Jay Wheeler tendrá un concierto en el Pepsi center en mayo de 2027 (X/@ocesa_total)

Hasta el momento no se han definido los precios de los boletos para el concierto de Jay Wheeler en la CDMX.

Jay Wheeler celebró su nueva gira tras estar 3 años alejado de los escenarios y asegura que su nuevo álbum ha sido de los proyectos más ambiciosos de su carrera.

El cantante puertorriqueño solo dará un concierto en México y posteriormente dará presetanciones en:

Perú

Honduras

Guatemala

argentina

Chile

Panamá

Bogotá

Jay Wheeler regresa a los escenarios tras el éxito de su álbum

‘La voz favorita’ se lanzó en mayo de 2026 y tras se parte del Top Latin Rhythm Albums de Billboard, Jay Wheeler anunció su nueva gira.

El nuevo álbum de Jay Wheeler lo llevó a permanecer 11 semanas consecutivas en el top 10.

‘La voz Favorita’ contiene 24 canciones con temas como ‘Viendo el techo’ y ‘Dos tragos’.

Jay Wheeler expresó en su cuenta de Instagram que ‘La voz favorita’ era uno de los proyectos más importantes de su carrera y le hacía gran ilusión cantar sus nuevos temas en vivo.