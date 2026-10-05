Jay Wheeler tendrá un concierto en la CDMX y aquí te decimos la fecha, precio de los boletos y preventa para su presentación en 2027.
‘Luf world Tour’ de Jay Wheeler llegará a México en 2027 el:
- Fecha: domingo 16 de mayo de 2027
- Lugar: Pepsi Center
- Preventa Banamex: 7 de octubre a las 11:00 a.m.
- Venta general: viernes 9 de octubre a las 11:00 a.m.
- Boletera: Ticketmaster
Jay Wheeler en el Pepsi Center: Esto se sabe de su concierto en la CDMX
Tras el lanzamiento de su último álbum ‘La voz favorita’, Jay Wheeler compartió su gira mundial que pasará por 34 ciudades de Europa, Estados Unidos y América Latina.
Jay Wheeler llegará a la CDMX el 16 de mayo de 2027 en el Pepsi Center y los boletos estarán disponibles en Ticketmaster.
Hasta el momento no se han definido los precios de los boletos para el concierto de Jay Wheeler en la CDMX.
Jay Wheeler celebró su nueva gira tras estar 3 años alejado de los escenarios y asegura que su nuevo álbum ha sido de los proyectos más ambiciosos de su carrera.
El cantante puertorriqueño solo dará un concierto en México y posteriormente dará presetanciones en:
- Perú
- Honduras
- Guatemala
- argentina
- Chile
- Panamá
- Bogotá
Jay Wheeler regresa a los escenarios tras el éxito de su álbum
‘La voz favorita’ se lanzó en mayo de 2026 y tras se parte del Top Latin Rhythm Albums de Billboard, Jay Wheeler anunció su nueva gira.
El nuevo álbum de Jay Wheeler lo llevó a permanecer 11 semanas consecutivas en el top 10.
‘La voz Favorita’ contiene 24 canciones con temas como ‘Viendo el techo’ y ‘Dos tragos’.
Jay Wheeler expresó en su cuenta de Instagram que ‘La voz favorita’ era uno de los proyectos más importantes de su carrera y le hacía gran ilusión cantar sus nuevos temas en vivo.