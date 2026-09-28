La gira This Is Our Dream Tour de Fuerza Regida confirma dos conciertos en Palacio de los Deportes para febrero del próximo año.

El reencuentro de la agrupación con sus fans será los días 3 y 5 de febrero de 2027.

La preventa y venta general de boletos para el concierto de Fuerza Regida se hará por medio de Ticketmaster.

Preventa de boletos para Fuerza Regida en Palacio de los Deportes en 2027

De acuerdo con la página oficial de la boletera, la venta de boletos para Fuerza Regida en 2027 se hará en las fases de preventa y venta general los días:

Jueves 1 de octubre: Preventa Banamex y Paquetes VIP a las 11:00 horas de la mañana

Viernes 2 de octubre: Venta general y Paquetes VIP a las 11:00 horas de la mañana

Como es bien sabido, los Paquetes VIP incluyen una serie de beneficios adicionales para fans que se podrán disfrutar el día del evento.

En el caso de los paquetes para Fuerza Regida se incluirán:

Acceso prioritario

Mercancia oficial

Lugar preferencia

Alimentos y bebidas

Fuerza Regida en Palacio de los Deportes (Ocesa)

Precio de los boletos para los conciertos de Fuerza Regida en CDMX

Por el momento, Ticketmaster no ha liberado el precio de los boletos por zona en el Palacio de los Deportes ni el mapa del recinto.

Lo único que se ha confirmado son las fechas de los conciertos y las de la preventa y venta general de boletos.

Se espera que los precios oficiales sean revelados el día de la preventa.