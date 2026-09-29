Fuerza Regida confirma paquetes VIP para sus conciertos del 3 y 5 de febrero de 2027 en el Palacio de los Deportes de la CDMX.

Serán 4 los paquetes VIP los disponibles en compra para Fuerza Regida, los cuales son los siguientes con precio

11Xpantia Package (VIP 1) — $23,028 pesos Mejalo Package (VIP 2) — $19,494 pesos TQM Oro Package (VIP 3) — $9,084.25 pesos TQM Plata Package (VIP 4) — $8,289.50 pesos

Fuerza Regida en Palacio de los Deportes (Ocesa)

Paquetes VIP de Fuerza Regida: Beneficios

Cada paquete VIP para los conciertos de Fuerza Regida en el Palacio de los Deportes contará con distintos beneficios según la preferencia de los fans de la agrupación, sin embargo, ninguno cuenta con sound check, pero sí foto con miembros.

El paquete VIP 1 de Fuerza Regida 111Xpantia Package con precio de 23 mil 28 pesos tiene como beneficios:

Un boleto premium reservado en las primeras filas de la SECCIÓN BU

Oportunidad de foto grupal con miembros seleccionados de Fuerza Regida

Invitación al Lounge VIP previo al show, que incluye snacks ligeros y dos bebidas, DJ tocando tus éxitos favoritos de Fuerza Regida, oportunidad de usar el photobooth, karaoke y juegos

Gafete y lanyard VIP oficiales

Un artículo de regalo de Fuerza Regida de diseño especial para VIP

Oportunidad de comprar mercancía antes de la apertura al público general

Oportunidad de tomarte una foto frente al fondo VIP para conmemorar tu noche

Registro exclusivo y personal VIP en el inmueble

Los beneficios del paquete VIP 2 Mejalo Package de precio 19 mil 494 pesos, son:

Un boleto premium reservado en las primeras filas de la SECCIÓN BU

Oportunidad de foto grupal con miembros seleccionados de Fuerza Regida

Voucher para canjear por una bebida de bienvenida

Gafete y lanyard VIP oficiales

Un artículo de regalo de Fuerza Regida de diseño especial para VIP

Oportunidad de comprar mercancía antes de la apertura al público general

Oportunidad de tomarte una foto frente al fondo VIP para conmemorar tu noche

Registro exclusivo y personal VIP en el inmueble

Mientras que los beneficio del TQM Oro Package, paquete VIP 3 de Fuerza Regida con precio de 9 mil 84 pesos serán:

Un boleto de admisión general (de pie) en SECCIÓN PISTA

Entrada anticipada al inmueble y a la sección PISTA (2)

Gafete y lanyard VIP oficiales

Un artículo de regalo de Fuerza Regida de diseño especial para VIP

Oportunidad de comprar mercancía antes de la apertura al público general

Oportunidad de tomarte una foto frente al fondo VIP para conmemorar tu noche

Registro exclusivo y personal VIP en el inmueble

Y final con un precio de 8 mil 289 pesos el paquete VIP 3 TQM Plata Package tiene como beneficios: