Niall Horan viene a México en 2027. Acá las fechas y preventa de boletos para sus conciertos de CDMX y Guadalajara.

El exintegrante de One Direction regresa a nuestro país con dos conciertos como parte de su Dinner Party Live On Tour.

Fechas de conciertos de Niall Horan en México 2027

Ocesa confirmó la visita de Niall Horan en México para el 2027 con dos fechas de concierto en estas sedes:

Viernes 7 de mayo 2027 en el Palacio de los Deportes, CDMX

Martes 11 de mayo 2027 en la Arena VFG, Guadalajara

Niall Horan (@niallhoran / Instagram)

La gira de Niall Horan será para presentar a los fanáticos su más reciente álbum de estudio, Dinner Party.

Actualmente, Niall es una de las figuras más destacadas del pop tras una década de trayectoria como solista.

Con su gira mundial, el ex One Direction se presentará en diversos escenarios internacionales, incluidos dos de los recintos más importantes que hay en México.

Preventa de boletos para Niall Horan en CDMX y Guadalajara 2027

La preventa de boletos para los conciertos de Niall Horan en México 2027, tanto para CDMX como Guadalajara, será mediante Ticketmaster de la siguiente manera:

Venta a Fans: 29 de septiembre 2026 a las 9:00 a.m.

Venta Beyond: 29 de septiembre 2026 a las 11:00 a.m.

Preventa Priority: 30 de septiembre 2026 a las 9:00 a.m.

Preventa Banamex: 2 de octubre 2026 a las 11:00 a.m.

Venta General: 3 de octubre 2026 a las 11:00 a.m.