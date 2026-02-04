El grupo Intocable se presentará en la Plaza de Toros México. Acá el precio de boletos, fecha y preventa del concierto.

Intocable llevará su Cultura Tour 2026 a la CDMX con un especial show en vivo.

Precio de boletos para el concierto de Intocable en Plaza de Toros México

Hasta el momento, no se han revelado el precio de boletos para el concierto de Intocable en Plaza de Toros México.

Sin embargo, se espera que las entradas tengan un costo de entre 650 a los 3 mil 800 pesos.

La tarifa dependerá de la zona en la Monumental Plaza de Toros México que se elija.

Intocable (Intocable Twitter @grupointocable)

Fecha del concierto de Intocable en Plaza de Toros México

La fecha y horarios del concierto de Intocable en Plaza de Toros México son estos:

Fecha: sábado 16 de mayo 2026

Inicio de concierto: 8:00 de la noche

Duración: 2 horas

Fin de concierto: 10:00 de la noche aproximadamente

Con una trayectoria de más de tres décadas, Intocable se ha consolidado como una de las agrupaciones más populares del regional mexicano.

Por ello, durante su concierto, se tiene previsto que Intocable toque sus mejores éxitos.

Después de su show en CDMX, Intocable dará un concierto en Guadalajara el 23 de mayo en la Plaza de Toros Nuevo Progreso.

Preventa de boletos para el concierto de Intocable en Plaza de Toros México

La preventa de boletos para el concierto de Intocable en Plaza de Toros México será vía Ticketmaster de la siguiente forma:

Prevente Banamex: viernes 6 de febrero 2026, a partir de las 11 y hasta las 11:59 de la mañana

Venta general: sábado 7 de febrero 2026, a partir de las 11 de la mañana

Si cuentas con tarjeta Banamex podrás diferir tus boletos con hasta 3 meses sin intereses en compras desde los 3 mil pesos.