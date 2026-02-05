Enrique Bunbury sorprende a sus seguidores al anunciar conciertos en México para este 2026, conoce todos los detalles sobre la fecha y precio de boletos.

Gracias a su gira “Nuevas Mutaciones Tour 2026”, Enrique Bunbury regresará a los escenarios y en México dará cuatro conciertos.

Estas son las fechas de los conciertos de Enrique Bunbury en México

Con motivo de su próximo disco ‘De un siglo anterior’, Enrique Bunbury anunció cuatro conciertos en México:

10 de octubre: Puebla

12 y 15 de octubre: Ciudad de México

21 de octubre: Guadalajara

Enrique Bunbury anuncia conciertos en México (@bunburyoficial / X )

Enrique Bunbury realizará un total de 16 conciertos que lo llevarán a recorrer países de Latinoamérica, Estados Unidos y cerrará en España.

Como ya es tradición, su gira finalizará en Zaragoza, su casa y punto de origen.

Con sus conciertos, Enrique Bunbury anunció que su próximo álbum De un siglo anterior verá la luz el 17 de abril de 2026.

¿Cuánto cuestan los boletos para los conciertos de Enrique Bunbury en México?

Enrique Bunbury iniciará su gira en México, pero hasta el momento no se han dado a conocer los recintos en los que se presentará.

Por lo que se pide a los seguidores estén atentos para conocer las fechas para la preventa y venta de boletos para los conciertos de Enrique Bunbury en México.

Hay que tener en cuenta que la última vez que Enrique Bunbury visitó México fue en 2025 con su tour “Huracán Ambulante” en el Estadio GNP Seguros.

En ese momento los costos iban desde $915 pesos hasta los $3,800 pesos, por lo que podrían tener un costo similar.