Anime Music Lab, encargada de traer los conciertos de Dragon Ball y Saint Seiya a México, anunció a Las Guerreras Mágicas en el Pepsi Center de la CDMX.

Las Guerreras Mágicas en el Pepsi Center es un concierto sinfónico dedicado a la franquicia de CLAMP, para celebrar los 30 años de la misma, contando con la participación de la cantante Naomi Tamura.

Concierto de Las Guerreras Mágicas en el Pepsi Center (Anime Music Lab)

Precio de los boletos del concierto de Las Guerreras Mágicas en el Pepsi Center

El precio de los boletos del concierto de Las Guerreras Mágicas en el Pepsi Center es el siguiente:

Cephiro VIP - M&G (Foto y Autógrafo con Naomi Tamura): 3000 pesos

Autozam VIP - 2500 pesos

Chizeta - 1500 pesos

Fahren - 1000 pesos

PCD - 1400 pesos

Los boletos estarán a la venta a partir del 2 de marzo de 2026 a través de Ticketmaster y en taquillas del recinto.

No habrá preventa con ningún banco, todo los boletos de todas las áreas estarán disponibles en la fecha mencionada.

Hay que señalara que no se abrirá otra fecha, ya sea que se terminen o no los boletos para el concierto de Las Guerreras Mágicas en el Pepsi Center.

Fecha del concierto de Las Guerreras Mágicas en el Pepsi Center

El concierto de Las Guerreras Mágicas en el Pepsi Center se llevará a cabo en el sábado 8 de agosto de 2026.

La dirección para el concierto de Las Guerreras Mágicas en el Pepsi Center es Dakota s/n, Nápoles, Benito Juárez, 03810 Ciudad de México, CDMX .

De momento no hay un horario para el inicio del concierto; pero se estima que iniciaría alrededor de las 7:00 p.m. del mencionado día.

Igualmente no se cuenta con un horario de finalización; pero por lo general estos eventos musicales duran alrededor de 3 horas, por lo que iría terminando a las 10:00 p.m.

Hay que señalar que se anunció que habrá mercancía oficial del evento, como ha sucedido en anteriores conciertos sinfónicos de anime; aunque no hay detalles de los productos ni su precio.