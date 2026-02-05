El próximo sábado 18 de abril de 2026, Caifanes ofrecerá un concierto y los detalles del evento ya fueron revelados.

La cita es en el Centro Ceremonial Otomí, ubicado en el municipio de Temoaya, Estado de México.

Caifanes en el Centro Ceremonial Otomí: preventa y venta de boletos

De acuerdo con información que se ha dado del concierto, no habrá preventa bancaria de boletos para el concierto de Caifanes en Edomex.

Los fans de la agrupación deberán comprar sus entradas en una sola fase:

Venta general: viernes 6 de febrero

Horario: a las 11:00 a.m.

Boletera: Eticket

Caifanes en el Centro Ceremonial Otomí (Especial)

El concierto ya fue confirmado por la boletera y la banda, por lo que fans están en espera de nuevos detalles.

Hasta el momento, es la única fecha confirmada de la banda en el Centro Ceremonial Otomí.

Caifanes en el Centro Ceremonial Otomí: precio de los boletos

Eticket y Caifanes no han revelado cuánto costarán los boletos para el concierto del Centro Ceremonial Otomí

Lo único que ha confirmado la boletera desde su página web es que el precio ya incluirá los cargos por servicio en las diferentes zonas del recinto, que son:

General de pie

Oro izq

Oro der

Plata izq

Plada der

Jardín central de pie

Jardín lat izq de pie

Jardín lat der de pie

Bronce izq

Bronce der

Jardín central de pie E1

Jardín central de pie E2