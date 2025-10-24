Tiktoker y creador de contenido en otras redes sociales como YouTube e Instagram, que se viralizó por un suceso en Ciudad de México, pero, ¿quién es Bastián Delfín? Te decimos lo que sabemos.

Y es que en su cuenta de TikTok, Bastián Delfín compartió que fue testigo de un intento de asesinato a pocos metros de su vehículo, mientras transitaba a plena luz del día en calles de la CDMX.

Por lo que instó a sus seguidores y en especial a los que viven en la CDMX a cuidarse al salir y principalmente al hacerlo solos, ya que como destacó en su video “no estamos a salvo en ningún lado”.

¿Quién es Bastián Delfín? Creador de contenido de TikTok, Instagram y YouTube

Marcelo Sebastián Delfín Besares mejor conocido como Bastián Delfín es un creador de contenido de TikTok, Instagram y YouTube que se dedica a videos de humor.

En sus respectivas cuentas de TikTok, Instagram y YouTube, Bastián Delfín cuenta con 4.1, 1.3 millones y 240 mil seguidores, con publicaciones tanto de historias con “contexta” como sus logros en el futbol.

Por lo mismo, el video que compartió sobre el intento de asesinato del que fue testigo no coincide con el tipo de contenido que suele realizar y el cual tiene 411 mil me gusta.

(Bastián Delfín vía Instagram)

¿Qué edad tiene Bastián Delfín?

Nacido en Córdoba, Veracruz en 1996, Bastián Delfín tendría 29 años actualmente.

¿Qué signo zodiacal es Bastián Delfín?

La fecha de cumpleaños de Bastián Delfín es el

¿Quién es la esposa de Bastián Delfín?

Referente a su estado civil, se sabe que Bastián Delfín tiene novia, sin embargo, tal como aclaró en un video, prefieren llevar su relación en privado y sólo aparece su voz en algunos videos.

Esta aclaración se dio después de que en agosto de este 2025 se viralizara una supuesta infidelidad, sin embargo, tanto Bastián Delfín como su novia lo descartaron.

¿Bastián Delfín tiene hijos?

De momento se descarta que Bastián Delfín tenga hijos.

¿Qué estudió Bastián Delfín?

En algunos videos, Bastián Delfín ha señalado que estudió la licenciatura en Matemáticas, aunque no se encontró información.

¿En qué ha trabajado Bastián Delfín?

Referente a su trayectoria, aunado a ser creador de contenido de TikTok, YouTube e Instagram, Bastián Delfín es co-presentador del podcast En buen pedo con su amiga y creadora Soy Condor.

Sin embargo y tal como ha destacado en diversos videos, Bastián Delfín intentó jugar futbol profesionalmente, aunque como creador de contenido fue invitado a partidos de talla internacional.

Bastián Delfín compartió que fue testigo de un intento de asesinato en CDMX

En un video que compartió en su cuenta de TikTok y con motivo de advertir a sus seguidores de cuidarse, Bastián Delfín narró el intento de asesinato del que fue testigo en CDMX.

Tal como destacó, fue en plena calle repleta de vehículos y alrededor de las 17:00 horas que observó a metros del vehículo en el que se transportaba, una persecución.

Bastián Delfín explicó que una persona pasó corriendo a unos metros de su transporte mientras era perseguida por un segundo individuo armado, quien disparó en su contra en repetidas ocasiones.

Aunque descartó que hubiera heridos por la balacera, no dio detalles sobre la calle en la que circulaba o la fecha aproximada, ya que Bastián Delfín mencionó que no quería contar dicha anécdota.