Si quiere ver a Los Espíritus en concierto, te damos el precio de boletos, fecha y preventa para el Lunario del Auditorio Nacional.

La banda argentina, Los Espíritus, regresa a la CDMX para dar un show como parte de gira México Tour 2026.

Precio de boletos para el concierto de Los Espíritus en el Lunario del Auditorio Nacional

El precios de boletos para el concierto de Los Espíritus en el Lunario del Auditorio Nacional, todavía no ha sido confirmado.

De cualquier manera, se especula que el costo de las entradas sea de entre 850 a 1 mil 200 pesos.

En este evento, el Lunario del Auditorio Nacional solo contará con zona General de Pie, tómalo en cuenta.

Los Espíritus (@los.espiritus / Instagram)

Fecha del concierto de Los Espíritus en el Lunario del Auditorio Nacional

La fecha y horario del concierto de Los Espíritus en el Lunario del Auditorio Nacional quedó así:

Fecha: 23 de abril 2026

Hora: 8:30 de la noche

Duración 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 10:30 de la noche

Originarios de Buenos Aires, Argentina, Los Espíritus fusionan blues y rock para ofrecer un sonido único.

Por lo que hay altas expectativas por su regreso a la CDMX en lo que promete ser un concierto épico.

Los Espíritus (@los.espiritus / Instagram)

¿Cuándo es la preventa para concierto de Los Espíritus en el Lunario del Auditorio Nacional?

Ticketmaster ya anunció cuándo es la preventa y venta general de boletos para el concierto de Los Espíritus:

Preventa Banamex: viernes 6 de febrero, a partir de las 11:00 y hasta las 11:59 de la mañana

Venta general: sábado 7 de febrero, a partir de las 11:00 de la mañana

Clientes Banamex podrán diferir sus boletos con hasta tres meses sin intereses en compras de 3 mil pesos o más.

Los Espíritus (@los.espiritus / Instagram)



