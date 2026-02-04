La Bande-Son Imaginaire anunció que estará en el Pepsi Center. Aquí los precios, fecha y preventa del concierto.

El proyecto de darkwave electrónico, La Bande-Son Imaginaire, dará un show en vivo en la CDMX para todos sus fans.

Precios para el concierto de La Bande-Son Imaginaire en el Pepsi Center

Los precios de los boletos para el concierto de La Bande-Son Imaginaire, aún no han sido liberados por Ticketmaster.

No obstante, se rumora que el costo de las entradas iría desde los 650 a los 3 mil 500 pesos.

Esto si se toma en cuenta que el Pepsi Center WTC tiene las siguientes secciones:

General

Banamex VIP

Box Superior

Sección C

La Bande-Son Imaginaire (La Bande-Son Imaginaire / Facebook)

Fecha del concierto de La Bande-Son Imaginaire en el Pepsi Center

El concierto de La Bande-Son Imaginaire en el Pepsi Center tendría esta fecha y horarios:

Fecha: jueves 10 de septiembre 2026

Inicio de concierto: 8:30 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 10:30 de la noche

La Bande-Son Imaginaire es un proyecto que nació en 2014, es originario de Oaxaca.

Con el paso del tiempo, la agrupación se ha consolidado en la escena musical.

La Bande-Son Imaginaire (La Bande-Son Imaginaire / Facebook)

¿Cuándo es la preventa del concierto de La Bande-Son Imaginaire en el Pepsi Center?

La preventa de boletos para el concierto de La Bande-Son Imaginaire en el Pepsi Center sería de la siguiente forma:

Preventa Banamex: viernes 6 de febrero 2026, desde las 11:00 hasta las 11:45 de la mañana

Venta general: sábado 7 de febrero 2026, desde las 11 de la mañana

Como ya es habitual, clientes de Banamex podrán diferir sus boletos en hasta tres meses sin intereses en compras a partir de los 3 mil pesos.