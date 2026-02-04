La Bande-Son Imaginaire anunció que estará en el Pepsi Center. Aquí los precios, fecha y preventa del concierto.
El proyecto de darkwave electrónico, La Bande-Son Imaginaire, dará un show en vivo en la CDMX para todos sus fans.
Precios para el concierto de La Bande-Son Imaginaire en el Pepsi Center
Los precios de los boletos para el concierto de La Bande-Son Imaginaire, aún no han sido liberados por Ticketmaster.
No obstante, se rumora que el costo de las entradas iría desde los 650 a los 3 mil 500 pesos.
Esto si se toma en cuenta que el Pepsi Center WTC tiene las siguientes secciones:
- General
- Banamex VIP
- Box Superior
- Sección C
Fecha del concierto de La Bande-Son Imaginaire en el Pepsi Center
El concierto de La Bande-Son Imaginaire en el Pepsi Center tendría esta fecha y horarios:
- Fecha: jueves 10 de septiembre 2026
- Inicio de concierto: 8:30 de la noche
- Duración: 2 horas aproximadamente
- Fin de concierto: 10:30 de la noche
La Bande-Son Imaginaire es un proyecto que nació en 2014, es originario de Oaxaca.
Con el paso del tiempo, la agrupación se ha consolidado en la escena musical.
¿Cuándo es la preventa del concierto de La Bande-Son Imaginaire en el Pepsi Center?
La preventa de boletos para el concierto de La Bande-Son Imaginaire en el Pepsi Center sería de la siguiente forma:
- Preventa Banamex: viernes 6 de febrero 2026, desde las 11:00 hasta las 11:45 de la mañana
- Venta general: sábado 7 de febrero 2026, desde las 11 de la mañana
Como ya es habitual, clientes de Banamex podrán diferir sus boletos en hasta tres meses sin intereses en compras a partir de los 3 mil pesos.