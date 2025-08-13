¿A qué hora y dónde ver en vivo el podcast de Travis Kelce con Taylor Swift? Te damos los detalles de la fecha y hora para verlo en YouTube.

Taylor Swift de 35 años de edad estará en el podcast de su novio Travis Kelce de 35 años de edad junto con su hermano Jason Kelce de 37 años de edad, en donde se espera de detalles de su nuevo disco.

¿A qué hora estará Taylor Swift en el podcast de Travis Kelce?

A través de redes sociales se reveló que Taylor Swift estará en el podcast de su novio Travis Kelce New Heights, el cual hace al lado de su hermano Jason Kelce.

IT’S BEEN A LONG TIME COMING



TAYLOR SWIFT. TONIGHT. 7PM ET. pic.twitter.com/RjjaFVaYy3 — New Heights (@newheightshow) August 13, 2025

En dicho podcast se espera que Taylor Swift de más detalles de su nuevo disco ‘The Life of a Showgirl’, el cual fue anunciado en un teaser del podcast y en su página web pero ¿a qué hora estará?

De acuerdo a las publicaciones en redes sociales de New Heights, el podcast de los hermanos Kelce, Taylor Swift estará este miércoles 13 de agosto en punto de las 5 pm hora de México.

Pero ¿en donde se puede ver el podcast de Travis Kelce, en donde estará Taylor Swift como invitada?

Posted at 12:12 on the 12th. ❤️‍🔥 Tay’s 12th album is called…………



pre pre-order now at https://t.co/oGYV230otf pic.twitter.com/gUAIEEDZmm — New Heights (@newheightshow) August 12, 2025

Aquí puedes ver el podcast completo de Travis Kelce y Taylor Swift de hoy 13 de agosto

A través de redes sociales, se reveló que Taylor Swift será la invitada de honor al podcast de Travis y Jason Kelce llamado New Heights.

En donde, de acuerdo a los previews publicados en redes sociales de su estadía con Travis Kelce, Taylor Swift dará más detalles sobre su nuevo disco de estudio llamado The Life of a Showgirl.

El podcast New Heights de Taylor Swift con Travis Kelce podrás verlo o escucharlo en:

YouTube

Wondery

Apple

Spotify

Instagram

Twitter

TikTok