Ed Sheeran perdió a cuatro artistas invitados de su gira después de que Macklemore fuera apartado del recorrido por sus comentarios públicos sobre Palestina.

Horas después de que Ed Sheeran rechazara participar en un debate público sobre la guerra en Gaza, cuatro artistas anunciaron su salida de la gira internacional.

Aaron Rowe, Beoga, Lukas Graham y Finneas comunicaron el martes que abandonarían el recorrido de Ed Sheeran, tras la controversia generada por la salida de Macklemore.

¿Por qué cuatro artistas abandonaron la gira de Ed Sheeran?

Los cuatro artistas comunicaron sus decisiones mediante publicaciones en Instagram, aunque sus participaciones tenían distintos alcances dentro de la agenda internacional de Ed Sheeran.

Aaron Rowe había sido incorporado como sustituto de Macklemore para las fechas restantes de la gira por Estados Unidos y decidió retirarse posteriormente también.

Macklemore (@macklemore / Instagram)

En su mensaje, Rowe cuestionó el uso de posiciones de poder para silenciar voces que denuncian el genocidio y el asesinato de niños.

El músico irlandés también vinculó su decisión con la historia de Irlanda y afirmó que permanecer en la gira entraría en conflicto con sus convicciones personales.

Beoga, por su parte, formaba parte de la banda que acompaña a Sheeran durante sus presentaciones, por lo que su salida modifica la formación musical.

Finneas tenía previsto acompañar al cantante británico durante la gira por Sudamérica prevista para finales de este año, según la información difundida públicamente.

Lukas Graham, banda danesa de música electrónica, también había anunciado previamente su entusiasmo por compartir escenario con Sheeran durante las próximas fechas internacionales.