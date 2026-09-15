Estefanía Villarreal fue captada tras compartir preocupante mensaje en Instagram sobre su salud mental y sus siguen extremando su preocupación por ella.

A inicios de septiembre, Estafanía Villarreal publicó una historia de Instagram donde habló de su depresión y de lo complicado que era vivir con este trastorno.

El mensaje de la actriz alertó a sus fans y según la conductora Addis Tuñón, la exintegrante de Rebelde cuenta con una sólida red de apoyo.

Estefanía Villarreal reaparece tras compartir mensaje sobre su salud mental

Los fans de Estefanía Villarreal mostraron sus preocupación por la actriz, luego de que escribiera en Instagram que “no podía más”.

Estefanía Villarreal se ausentó de redes sociales tras compartir su historia en Instagram, pero días después fue captada de compras en un supermercado.

Estefanía Villarreal es captada tras compartir detalles de su salud mental (Especial )

Los fans de la actriz mostraron su alivio, ya que la actriz se encuentra bien.

Hasta el momento, Estefanía Villarreal no se ha pronunciado sobre su mensaje y su actual estado de salud.

Los seguidores de Estefanía Villarreal han pedido ayuda a los exintegrantes de la telenovela Rebelde, para que ayuden a la actriz.

Estefanía Villarreal cuenta con una red de apoyo tras padecer depresión

Excompañeros de Estefanía Villarreal le han expresado su cariño y apoyo a través de los medios, además de que la actriz contaría con el cuidado de su familia.

La actriz Addis Tuñón contó en De Primera Mano que vio a Estefanía Villarreal en una reunión y la vio estable.

Además, la actriz de Rebelde tenía una red de apoyo cercana que la estaba auxiliando en estos momentos.

Mientras tanto, los fans de Estefanía Villarreal siguen al pendiente de la actriz y la han llenado de mensajes de cariño y apoyo.