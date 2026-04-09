Khawaja M. Asif, ministro de defensa de Pakistán, asegura que Israel está cometiendo genocidio y violencia en Gaza y Líbano durante pláticas para lograr el fin de la guerra.

El jueves 9 de abril, el ministro de defensa de Pakistán compartió un mensaje en X para acusar a Israel de cometer actos de violencia y atentar contra la vida de ciudadanos en Medio Oriente.

Los constantes ataques de Israel a Líbano ha dejado en las últimas 24 horas más de 300 muertos y mil 150 heridos.

Pakistan acusa a Israel de genocidio y atacar a Gaza y Líbano

Khawaja M. Asif asegura que Israel comete genocidio en Gaza y Líbano mientras había conversaciones de paz en Islamabad, capital de Pakistán.

"Israel es malvada y una maldición para la humanidad, pues mientras se llevan a cabo conversaciones de paz en Islamabad, se comete un genocidio en Líbano. Ciudadanos inocentes son asesinados a manos de Israel, primero Gaza, luego Irán, y ahora Líbano, y continúa el derramamiento de sangre sin tregua" Khawaja M. Asif, ministro de defensa de Pakistán

Pakistán tacha a Israel de “malvada” y de seguir “derramando sangre” de ciudadanos inocentes en Gaza, Irán y Líbano: “Israel es una maldición para la humanidad”.

Pakistán acusa a Israel de cometer genocidio en Gaza y Líbano (X/@KhawajaMAsif)

“Espero y ruego que ardan en el infierno aquellos que crearon este Estado canceroso en la tierra palestina para deshacerse de los judíos europeos” Khawaja M. Asif

El miércoles 8 de abril, una delegación de alto nivel llegó a Islamabad para concretar el pacto del cese al fuego de 14 días en Medio Oriente.

Sin embargo, Pakistan asegura que a pesar de este acuerdo, Israel continúa atacando a Líbano.

Incluso, Teherán amaga con no acudir a la reunión en busca del fin de la guerra, si Israel continúa con sus ofensivas terrestres es Líbano.

Ya que en las últimas 24 se han registrado más de 300 muertes por bombardeos en Líbano por parte de Israel.

El impacto de los ataques de Israel en Gaza (MOHAMMED SABER / EFE)

Líbano solicita entrar en el acuerdo de paz con Israel

Israel comenzó una ola de ataques contra Líbano el miércoles 8 de abril, lo cual dejó más de mil 150 heridos.

Líbano solicitó iniciar conversaciones con Israel para parar los ataques, los cual fue autorizado por Bejamin Natanyahu, quien insiste en que el principal objetivo es desarmar al grupo Hezbollah.

Las negociaciones entres Israel y Líbano podrían iniciar las siguiente semana en el Departamento de Estado de Washington.

Mientras tanto, Irán advirtió que si continúan los ataques de Israel contra Líbano se obtendrían “respuestas fuertes”.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance solicitó a Israel que diminuya los ataques a Líbano para no entorpecer las negociaciones con Irán.