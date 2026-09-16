Silvio Rodríguez regresará a México en abril de 2027 con cuatro conciertos, incluido uno en Ciudad de México, tras cinco años de ausencia.

El cantautor cubano se presentará el 26 de abril en el Auditorio Nacional, como parte de una gira mexicana que también llegará a Monterrey, Guadalajara y Puebla.

Los boletos para la presentación en Ciudad de México estarán disponibles mediante Ticketmaster desde el 17 de septiembre de 2026, sin preventa anunciada y a las 11:00 horas.

¿Cuándo será el concierto de Silvio Rodríguez en CDMX?

El regreso de Silvio Rodríguez ocurrirá cinco años después de su última visita a México y reunirá canciones clásicas con composiciones de sus trabajos discográficos más recientes.

El concierto en Ciudad de México está programado para las 20:30 horas del 26 de abril de 2027, en el Auditorio Nacional, según Ticketmaster.

La venta general de boletos comenzará el 17 de septiembre de 2026 a las 11:00 horas mediante la empresa, mientras la plataforma no anuncia ninguna etapa de preventa previa.

Silvio Rodríguez (Instagram | Silvio Rodríguez)

¿Cuánto cuestan los boletos para el concierto de Silvio Rodríguez?

Por ahora, Ticketmaster no muestra precios para ver a Silvio Rodríguez en el Auditorio Nacional, por lo que el costo de los boletos permanece pendiente de confirmación oficial.

La información publicada indica que los precios y la disponibilidad podrían cambiar conforme avance el proceso de venta, por lo que deberán consultarse directamente.

¿Dónde se presentará Silvio Rodríguez en México?

Silvio Rodríguez llegará acompañado por Trovarroco, integrado por Rachid López y Maikel Elizarde, además de Niurka González, Oliver Valdés, Jorge Reyes, Jorge Aragón y Emilio Vega.

El recorrido mexicano comenzará en Monterrey y continuará por Guadalajara y Puebla antes de concluir en Ciudad de México, donde cerrará esta serie de presentaciones programadas.

Nuevo León: 15 de abril — Auditorio Banamex

Jalisco: 18 de abril — Auditorio Telmex

Puebla: 22 de abril — Auditorio Metropolitano

Ciudad de México: 26 de abril — Auditorio Nacional