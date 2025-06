El cantautor británico Thom Yorke de 56 años de edad, conocido por ser líder de Radiohead ha roto el silencio sobre la guerra entre Israel y Palestina.

Por lo que al fin Thom Yorke de Radiohead habla de su postura sobre la guerra Israel y Palestina ¿qué dijo? Te lo cantamos.

Thom Yorke de Radiohead al fin rompe el silencio sobre la guerra Israel y Palestina

A través de un comunicado en sus redes sociales es como el cantante Thom Yorke de Radiohead habla al fin sobre la guerra Israel y Palestina, mismo en que explica porque no lo hizo antes:

“El año pasado, cuando un tipo me gritó desde la oscuridad, mientras tomaba la guitarra para cantar la última canción solo frente a 9000 personas en Melbourne, no me pareció el mejor momento para hablar de la catástrofe humanitaria que se desataba en Gaza.

Después, me quedé en shock al pensar que mi supuesto silencio se estaba interpretando como complicidad, y me costó encontrar la manera adecuada de responder y continuar con el resto de los conciertos de la gira

Ese silencio, mi intento de mostrar respeto por todos los que sufren y los que han fallecido, y de no trivializarlo en pocas palabras, ha permitido que otros grupos oportunistas utilicen la intimidación y la difamación para llenar los vacíos, y lamento haberles dado esta oportunidad. Esto ha afectado gravemente mi salud mental.”

La postura de Thom Yorke de Radiohead crítica la guerra tanto para Israel como para Palestina

Tras explicar su silencio, Thom Yorke de Radiohead fue claro al hablar sobre la guerra Israel y Palestina en la cual en su postura hay crítica para ambos gobiernos.

Luego de que el cantante Thom Yorke de Radiohead dejará en claro que no apoyar ninguna forma de extremismo o deshumanización.

“Esperaría que para quienes hayan escuchado una nota de mi banda o de cualquier música que he creado, o haya mirado el arte o leído cualquiera de las letras, debería ser evidente que no podría apoyar ninguna forma de extremismo o deshumanización de otros. Todo lo que veo en toda una vida de trabajo con mis colegas músicos y artistas es una lucha contra estas cosas, tratando de crear un trabajo que vaya más allá de lo que significa ser controlado, coaccionado, amenazado, sufrir, ser intimidado… y en cambio, fomentar el pensamiento crítico más allá de las fronteras, el sentimiento común del amor y la experiencia y la libre expresión creativa”. Thom Yorke

Con ello, Thom Yorke de Radiohead de una manera dura aseguró que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu de 75 años, y “su séquito de extremistas están totalmente fuera de control y hay que detenerlos, y que la comunidad internacional debería ejercer toda la presión posible para que cesen sus actividades”.

Así como Thom Yorke de Radiohead acusó que el gobierno de Israel es ultranacionalista que utiliza el miedo y dolor de su propio pueblo.

“Su excusa de autodefensa ha perdido vigencia desde hace mucho tiempo y ha sido reemplazada por un claro deseo de tomar el control de Gaza y Cisjordania para siempre…Creo que esta administración ultranacionalista se ha escudado en un pueblo aterrorizado y dolido y lo ha utilizado para desviar cualquier crítica, utilizando ese miedo y ese dolor para impulsar su agenda ultranacionalista con terribles consecuencias, como vemos ahora con el terrible bloqueo de la ayuda a Gaza”. Thom Yorke

Sin embargo, las críticas de Thom Yorke de Radiohead no fueron solo para Israel, pues también el cantante tundió al gobierno Hamas.

Por lo que Thom Yorke de Radiohead cuestionó a Palestina las acciones con miles de renés en su poder, así como las decisiones de sus actos en actor armados.

“Al mismo tiempo, el canto incuestionable de Palestina Libre que nos rodea no responde a la simple pregunta de por qué aún no se ha devuelto a todos los rehenes. ¿Por qué razón?. ¿Por qué Hamás eligió los actos verdaderamente horrendos del 7 de octubre? La respuesta parece obvia, y creo que Hamás también elige escudarse en el sufrimiento de su pueblo, de una manera igualmente cínica para sus propios fines". Thom Yorke

Thom Yorke, vocalista de Radiohead (Chris Pizzelo / AP)

Así vivió Thom Yorke de Radiohead “la cacería de brujas” en redes sociales

Ante las palabras de Thom Yorke de Radiohead, también el británico habló de “la cacería de brujas” en redes sociales que vivió.

Por lo que Thom Yorke de Radiohead dijo que esto no era nuevo en su haber, sin embargo explicó que estos temas se deben hablar de frente y no detrás de la pantalla.

Explicando Thom Yorke que un mensaje o postura es una “ilusión peligrosa”, pues estos no traen consecuencias ante la gravedad de las cosas

“La caza de brujas en redes sociales (nada nuevo) de ambos lados presionando a los artistas y a quien se les ocurra esa semana para que hagan declaraciones, etc., no hace mucho más que aumentar la tensión, el miedo y la simplificación excesiva de lo que son problemas complejos que merecen un debate cara a cara adecuado por parte de personas que realmente desean que cesen los asesinatos y que se llegue a un entendimiento. Comprendo plenamente el deseo de ‘hacer algo’ cuando presenciamos un sufrimiento tan terrible en nuestros teléfonos a diario. Tiene todo el sentido del mundo, pero también creo que es una ilusión peligrosa creer que retuitear o escribir mensajes de una o dos líneas es algo válido, sobre todo si se trata de condenar a otros seres humanos. Puede conllevar consecuencias imprevistas". Thom Yorke

Finalmente, Thom Yorke de Radiohead dijo esperar que pronto cese la guerra entre Israel y Palestina y así poder creer nuevamente en la humanidad.

“He escrito esto con la simple esperanza de unirme a los millones de personas que rezan para que este sufrimiento, este aislamiento y esta muerte cesen, para que juntos podamos recuperar nuestra humanidad, nuestra dignidad y nuestra capacidad de comprensión… para que pronto esta oscuridad pase”. Thom Yorke