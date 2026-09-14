Aunque no nació en una familia de músicos, al artista de Estados Unidos, Macklemore, lo han apoyado incondicionalmente sus padres en sus aventuras musicales.

A través de Digital Underground, conoció el hip hop, tenía tan solo 6 años. Desde entonces, comenzó a escucharlos en la radio, lo imitaba y, junto a sus amigos, hacía mixes de esas canciones.

Atraído por el pegajoso ritmo, a los 14 años se animó a escribir letras de canciones. El siguiente paso fue lanzarse como cantante independiente.

Hoy ha colaborado con grandes artistas como Skylar Grey, Ed Sheeran y Windser. En SDPnoticias te compartimos algunos datos sobre él:

¿Quién es Macklemore? Artista de Estados Unidos

Benjamin Hammond Haggerty es el nombre real del rapero conocido artísticamente como Macklemore.

En su adolescencia se propuso ser un gran cantante, por lo que a sus 17 años empezó a escribir música de manera independiente.

Sus composiciones llamaron la atención del productor Ryan Lewis, con quien comenzó a colaborar en 2010, año en que alcanzó fama mundial.

Macklemore (@macklemore / Instagram)

Los sencillos “Thrift Shop” y “Can’t Hold Us” llegaron al número uno en la lista Billboard Hot 100 y en la 56.ª entrega de los Premios Grammy, ganaron cuatro premios, incluyendo Mejor Artista Nuevo y Mejor Álbum de Rap.

No obstante, pese a ser una gran dupla, en 2017 retomó su carrera en solitario.

¿Qué edad tiene Macklemore? Artista de Estados Unidos

Macklemore nació en Seattle, Washington, el 19 de junio de 1983, por lo que actualmente tiene 43 años.

¿Quién es la esposa de Macklemore? Artista de Estados Unidos

Macklemore está casado con la manager, estilista y productora de videos, Tricia Davis, de 42 años.

¿Qué signo zodiacal es Macklemore? Artista de Estados Unidos

Macklemore nació bajo el signo zodiacal de Géminis.

Macklemore (@macklemore / Instagram)

¿Cuántos hijos tiene Macklemore? Artista de Estados Unidos

Macklemore tiene tres hijos con Tricia Davis:

Sloane Ava Simone

Colette Koala

Hugo Jack

¿Qué estudió Macklemore? Artista de Estados Unidos

Macklemore tiene una licenciatura en Artes (Bachelor of Arts) de The Evergreen State College, una universidad de artes liberales ubicada en Olympia, Washington.

Macklemore? (@macklemore / Instagram)

¿En qué ha trabajado Macklemore? Artista de Estados Unidos

A lo largo de 26 años de carrera musical, Macklemore ha lanzado 5 álbumes:

The Language of My World (2005)

The Heist (2012)

This Unruly Mess I’ve Made (2016)

Gemini (2017)

Ben (2023)

Además de sus discos oficiales, ha lanzado Mixtapes y EPs independientes y colaborativos:

Open Your Eyes (2000)

The Unplanned Mixtape (2009)

The VS. EP (2009)

The VS. Redux (2010)

Macklemore (@macklemore / Instagram)

Ha colaborado con artistas como: