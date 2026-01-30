Paris Jackson -de 27 años de edad- sorprendió a sus seguidores tras compartir un video donde disfruta de una canción de Christian Nodal.

La música de Christian Nodal -de 27 años de edad- ha traspasado fronteras y la hija del “Rey del pop” es una de sus fans, lo cual generó furor en redes sociales.

Paris Jackson es fan de Christian Nodal y este video lo demuestra

Los seguidores hispanos de Paris Jackson se percataron de que la cantante compartió un video mientras viajaba en auto, con una canción de Christian Nodal de fondo.

En las imágenes se ve a Paris Jackson conduciendo y mostrando a sus mascotas, mientras sonaba de fondo la canción “Aquí abajo” de Christian Nodal.

Esta canción pertenece al álbum “Ayayay!” lanzado en 2020 y el clip de Paris Jackson causó sorpresa, pues todo indica que la también modelo es fan de Cristian Nodal.

Paris Jackson escuchando a Christian Nodal... la monita sí qué sabe lo qué es música de calidad 👑❤️‍🩹 pic.twitter.com/nX86EURizH — Biby🥰👑❤️‍🔥 (@vivianavargas26) January 28, 2026

Aunque el gusto de Paris Jackson por la música de Christian Nodal no es una novedad, pues en 2024 ya había expresado su agrado por el regional mexicano.

Durante una pasarela en España, Paris Jackson fue cuestionada sobre qué “artista español” le gustaba.

Paris Jackson confundió la pregunta y señaló que Christian Nodal, ya que pensó que le preguntaba por su “musica favorita en español”.

“Por su puesto que escucho música en español. Christian Nodal es mi favorito”, dijo Paris Jackson en la pasarela de la marca española Desigual.

Christian Nodal está encantado con que Paris Jackson sea su fan

El video de Paris Jackson escuchando música de Christian Nodal se hizo viral y hasta el cantante reaccionó a la noticia.

Christian Nodal compartió el video de Paris Jackson en su cuenta de Instagram y le dio like a la publicación de una radiodifusora que habló del tema.

Los fans de Christian Nodal fueron los más emocionados y aseguraron que Paris Jackson “tenía un buen gusto musical”.