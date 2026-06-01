David Bisbal tendrá un concierto en el Auditorio Nacional. Aquí te mostramos los precios los boletos, fecha y preventa.

La gira de David Bisbal, Tour Eternos 2026, tendrá 6 fechas en México:

CDMX: 4 de diciembre en el Auditorio Nacional

Guadalajara: 19 de noviembre en el Auditorio Telmex

Monterrey: 21 de noviembre en el Auditorio Banamex

Mérida: 26 de noviembre en el Foro GNP Seguros

Puebla: 28 de noviembre en el Auditorio GNP Seguros

Querétaro: 5 de diciembre en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez

David Bisbal tendrá 6 conciertos en México (X/@ocesa_pop)

David Bisbal en la CDMX: Fecha y preventa de los boletos

El concierto de David Bisbal en el Auditorio Nacional será el 4 de diciembre de 2026. Los detalles de la preventa y venta de boletos son:

Venta fans: 5 de junio a las 10:00 am

Preventa HBC premier: lunes 8 y martes 9 de junio a las 11:00 am

Venta general: 10 de junio a las 11:00 am

Boletera: Ticketmaster y taquillas del Auditorio Nacional

¿Cuánto costarán los boletos de David Bisbal en el Auditorio Nacional?

Las boleteras no han revelado el precio de los boletos del concierto de David Bisbal en el Auditorio Nacional.

Pero, se prevé que los costos podrían oscilar entre los 500 y 3,500 pesos.

David Bisbal (@davidbisbal / Instagram)

Esto se sabe de la gira de David Bisbal en México

David Bisbal ofrecerá 6 conciertos en México como parte de su gira Tour Eternos 2026.

Los boletos para los conciertos en Monterrey y Jalisco se venderán a través de Ticketmaster:

Gran venta HSBC Premier: Lunes 8 de junio a las 11:00 am

Gran venta HSBC: martes 9 de junio a las 9:00 am

Mientras que los boletos para estos estados se venderán en Eticket:

Mérida

Puebla

Querétaro

Además, la gira de David Bisbal contempla dos conciertos en Puerto Rico y 6 conciertos en Estados Unidos.