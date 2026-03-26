No te pierdas a los Winona Riders en Foro Puebla, acá precio de boletos, fecha y preventa para su concierto.

La banda de rock psicodélico y post-punk, Winona Riders, visitan la CDMX.

Precio de boletos para Winona Riders en Foro Puebla

El precio de boletos para Winona Riders en Foro Puebla ya fue revelado.

En total, son dos secciones las habilitadas en el Foro Puebla, y estos son sus costos:

Sección Pista: 682 pesos

Sección Balcón: 1 mil 016.75 pesos

Winona Riders (@winona.riders / Instagram)

Fecha del concierto de Winona Riders en Foro Puebla

La presentación en vivo de los Winona Riders en el Foro Puebla tendrá la siguiente fecha y horario:

Fecha: viernes 8 de mayo 2026

Apertura de puertas: 1 hora y 30 minutos antes aproximadamente

Inicio de concierto: 9:00 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 11:00 de la noche aproximadamente

Formada en 2018, en el oeste de Buenos Aires, Argentina, la banda Winona Riders se ha consolidado en la escena under por mezclar rock, noise, post-punk y psicodelia.

El concierto de Winona Riders será especial porque la banda interpretará sus mejores éxitos y hará vibrar el Foro Puebla.

Winona Riders (@winona.riders / Instagram)

¿Cuándo es la preventa de boletos para el concierto de Winona Riders en Foro Puebla?

La venta de boletos para el concierto de Winona Riders en Foro Puebla, ya está activa hoy jueves 26 de marzo 2026.

Los boletos podrán adquirirse a través de la boletera Ticketmaster.

Usuarios con tarjeta Banamex podrán diferir sus compras en hasta 3 meses sin intereses, a partir de los 3 mil pesos.