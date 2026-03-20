Tras rumores, se confirma el regreso del cantautor británico Sam Smith a México con cuatro conciertos en el Auditorio Nacional de la CDMX para deleite de sus fans.

Así que a los fans de Sam Smith ya les tenemos todos los detalles que se conocen de fechas y boletos para que no se pierdan de los concierto del británico en el Auditorio Nacional:

Fechas 17, 18, 20 y 21 de agosto 2026

Sede: Auditorio Nacional

Hora: Sin especificar

Telonero: Aún sin detalles

Preventa: Sin detalles

Boletera: Sin revelarse

Precio de boletos: Próximamente

Sam Smith regresa a México con cuatro conciertos en el Auditorio Nacional (Sam Smith )

To Be Free Tour 2026 trae de regreso a Sam Smith a México

El regreso de Sam Smith a México se hace realidad para los fans con cuatro fechas en concierto en el Auditorio Nacional.

Esto como parte de la esperada gira de concierto To Be Free Tour 2026 de Sam Smith con lo más reciente de su música.

Te estaremos actualizando todos los detalles para ver a Sam Smith en el Auditorio Nacional en cuanto se revelen.

Recuerda que el Auditorio Nacional es el recinto ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 50 de la colonia Polanco V Sección en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, CDMX.

Para tu llegada, la vía más sencilla es por los servicios de transporte público del Metro y Metrobús, la estación más cercana al Auditorio Nacional es Auditorio para ambos servicios.