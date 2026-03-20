La agrupación de Iztapalapa para el mundo, Los Ángeles Azules ha cancelado su show en CDMX, concierto que se tenía programado para el 6 de junio del 2026 en la Plaza de Toros La México.

Tras cancelación de concierto de Los Ángeles Azules, la promotora Ocesa precisó reembolso total del costo de boletos para los fans.

Por logística Los Ángeles Azules cancelan concierto en Plaza de Toros La México

Los Ángeles Azules desilusionaron a los fans, tras cancelar su concierto en la Plaza de Toros La México que formaba parte de su gira Seguimos Bailando Juntos, los motivos la logística, informaron.

“Informamos al público de la CDMX que, debido a circunstancias de logística imprevistas y completamente ajenas a la organización de Ocesa, promotor, artista, y al recinto, el concierto de Los Ángeles Azules programado para el 6 de junio en la Monumental Plaza de Toros “La México” no se llevarán a cabo”. OCESA

Asimismo, Ocesa lamentó la cancelación del show de Los Ángeles Azules en CDMX, así como agradeció la comprensión de los fans.

Los Ángeles Azules cancelan show en CDMX y anuncian reembolso total (OCESA)

Se tendrá reembolso total por concierto cancelado de Los Ángeles Azules en CDMX

Entre los detalles de los boletos por cancelación del concierto de Los Ángeles Azules en CDMX, la empresa anunció reembolso total.

Por lo que los fans que adquirieron sus boletos en línea se realizará el reembolso total de manera automática en la tarjeta con la se compraron

Mientras que los fans que compraron boletos en taquilla, podrán solicitar se reembolso total en el mismo lugar donde fueron adquiridos a partir del lunes 23 de marzo 2026.