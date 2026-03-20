La cantante mexicana Alejandra Guzmán está de regreso en el escenario con un concierto en la Arena CDMX para este mismo año 2026.

Así que fans prepárense para ver a la reina de corazones en la Arena CDMX, a continuación les dejamos los detalles de fecha y boletos del concierto de Alejandra Guzmán en la Arena CDMX:

Fecha: Viernes 27 de noviembre 2026

Hora: 9:00 de la noche

Sede: Arena CDMX

Telonero: Sin información

Venta de boletos y en taquillas: Ya disponibles

Boletera: Superboletos

Precio de boletos:

VIP: $4,990 Lila: $3,263 Morado: $942 Rojo: $2,510 Zona Elektra: $2,510 Zona Pepsi: $2,259 Zona Boing: $2,259 Naranja: $2,259 Zona Toyota: $2,008 Amarillo: $2,008 Verde: $1,757 Zona Mega: $1,506 Zona Banco Azteca: $1,506 Zona Miniso: $1,506 Zona Mccormick: $1,506 Azul: $1,506 Zona Sabritas: $1,506 Sp Platino: $1,255 Sp Oro Vl: $1,255 Sp Oro: $1,255 Sp Platino Vl: $1,255 Personas con discapacidad: $1,130 Aqua: $1,130 Celeste: $753

Alejandra Guzmán en Arena CDMX: fecha y boletos para 2026 (Superboletos )

Los Que Nos Quedamos Tour 2026 de Alejandra Guzmán en Arena CDMX:

La Arena CDMX será la sede para el único concierto de Alejandra Guzmán en la capital del país, el cual forma parte de la gira Los Que Nos Quedamos Tour 2026.

Si deseas ir por tus boletos en taquillas para el concierto de Alejandra Guzmán, recuerda que la Arena CDMX es el recinto que se ubica en la Avenida de las Granjas número 800 colonia Santa Bárbara de la alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México.

Para la llegada en transporte público a la Arena CDMX puedes usar las estación más cercana es la del Metro Ferrería / Arena Ciudad de México de la Línea 6.