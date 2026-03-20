La cantante mexicana Alejandra Guzmán está de regreso en el escenario con un concierto en la Arena CDMX para este mismo año 2026.

Así que fans prepárense para ver a la reina de corazones en la Arena CDMX, a continuación les dejamos los detalles de fecha y boletos del concierto de Alejandra Guzmán en la Arena CDMX:

  • Fecha: Viernes 27 de noviembre 2026
  • Hora: 9:00 de la noche
  • Sede: Arena CDMX
  • Telonero: Sin información
  • Venta de boletos y en taquillas: Ya disponibles
  • Boletera: Superboletos
  • Precio de boletos:
  1. VIP: $4,990
  2. Lila: $3,263
  3. Morado: $942
  4. Rojo: $2,510
  5. Zona Elektra: $2,510
  6. Zona Pepsi: $2,259
  7. Zona Boing: $2,259
  8. Naranja: $2,259
  9. Zona Toyota: $2,008
  10. Amarillo: $2,008
  11. Verde: $1,757
  12. Zona Mega: $1,506
  13. Zona Banco Azteca: $1,506
  14. Zona Miniso: $1,506
  15. Zona Mccormick: $1,506
  16. Azul: $1,506
  17. Zona Sabritas: $1,506
  18. Sp Platino: $1,255
  19. Sp Oro Vl: $1,255
  20. Sp Oro: $1,255
  21. Sp Platino Vl: $1,255
  22. Personas con discapacidad: $1,130
  23. Aqua: $1,130
  24. Celeste: $753
Alejandra Guzmán en Arena CDMX: fecha y boletos para 2026
Alejandra Guzmán en Arena CDMX: fecha y boletos para 2026 (Superboletos )

Los Que Nos Quedamos Tour 2026 de Alejandra Guzmán en Arena CDMX:

La Arena CDMX será la sede para el único concierto de Alejandra Guzmán en la capital del país, el cual forma parte de la gira Los Que Nos Quedamos Tour 2026.

Si deseas ir por tus boletos en taquillas para el concierto de Alejandra Guzmán, recuerda que la Arena CDMX es el recinto que se ubica en la Avenida de las Granjas número 800 colonia Santa Bárbara de la alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México.

Para la llegada en transporte público a la Arena CDMX puedes usar las estación más cercana es la del Metro Ferrería / Arena Ciudad de México de la Línea 6.