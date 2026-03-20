Alejandra Guzmán en Arena CDMX: fecha y boletos para 2026

La cantante mexicana Alejandra Guzmán está de regreso en el escenario con un concierto en la Arena CDMX para este mismo año 2026.
Así que fans prepárense para ver a la reina de corazones en la Arena CDMX, a continuación les dejamos los detalles de fecha y boletos del concierto de Alejandra Guzmán en la Arena CDMX:
- Fecha: Viernes 27 de noviembre 2026
- Hora: 9:00 de la noche
- Sede: Arena CDMX
- Telonero: Sin información
- Venta de boletos y en taquillas: Ya disponibles
- Boletera: Superboletos
- Precio de boletos:
- VIP: $4,990
- Lila: $3,263
- Morado: $942
- Rojo: $2,510
- Zona Elektra: $2,510
- Zona Pepsi: $2,259
- Zona Boing: $2,259
- Naranja: $2,259
- Zona Toyota: $2,008
- Amarillo: $2,008
- Verde: $1,757
- Zona Mega: $1,506
- Zona Banco Azteca: $1,506
- Zona Miniso: $1,506
- Zona Mccormick: $1,506
- Azul: $1,506
- Zona Sabritas: $1,506
- Sp Platino: $1,255
- Sp Oro Vl: $1,255
- Sp Oro: $1,255
- Sp Platino Vl: $1,255
- Personas con discapacidad: $1,130
- Aqua: $1,130
- Celeste: $753
Los Que Nos Quedamos Tour 2026 de Alejandra Guzmán en Arena CDMX:
La Arena CDMX será la sede para el único concierto de Alejandra Guzmán en la capital del país, el cual forma parte de la gira Los Que Nos Quedamos Tour 2026.
Si deseas ir por tus boletos en taquillas para el concierto de Alejandra Guzmán, recuerda que la Arena CDMX es el recinto que se ubica en la Avenida de las Granjas número 800 colonia Santa Bárbara de la alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México.
Para la llegada en transporte público a la Arena CDMX puedes usar las estación más cercana es la del Metro Ferrería / Arena Ciudad de México de la Línea 6.