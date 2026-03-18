El Festival Cultural Zacatecas 2026 está por llevar a cabo su 40 edición por lo que te tenemos desde ya todos los detalles de artistas, fechas y boletos para sus conciertos.

De entrada el Festival Cultural Zacatecas 2026 tendrá lugar del 29 de marzo al 11 de abril en el Centro Histórico de Zacatecas.

Donde se contará con más de 400 actividades en plazas públicas, teatros y espacios emblemáticos del estado sedes del Festival Cultural Zacatecas 2026.

Cartelera del Festival Cultural Zacatecas 2026: artistas, fechas y boletos (Gobierno de Zacateas)

Cartelera de artistas en el Festival Cultural Zacatecas 2026

Para esta edición número 40, el Festival Cultural Zacatecas 2026 se luce con una amplia cartelera de concierto para todos los gustos desde lo clásico, el pop, el rock y hasta la banda

Con ello, la cartelera en el Festival Cultural Zacatecas 2026 será la siguiente:

Los concierto de Plaza de la Armas del 28 de marzo al 11 de abril con horario de las 8:00 pm serán:

28 de marzo: Revisiting Creedence

29 de marzo: Los Fabulosos Cadillacs

31 de marzo: Pablo Alborán

1 de abril: Rhapsody of Fire

2 de abril: Vivaldianno Shining Venice

5 de abril: Alondra de la Parra

6 de abril: Fonseca

7 de abril: Napoleón & Mocedades

9 de abril: Marc Martel

10 de abril: Salif Keita

11 de abril: Billy Idol

Cartelera del Festival Cultural Zacatecas 2026: artistas, fechas y boletos (Gobierno de Zacateas)

Ciclo Internacional de Piano en el Teatro Fernando Calderón del 29 de marzo al 5 de abril de 2026 a la 1:00 pm, se tendrá:

29 marzo: Valentina Lisitsa

30 marzo: Vittorio Forte

31 marzo: Vanessa Muen Wei

1 abril: Daniela Liebman

2 abril: David Khrikuli

3 abril: Arielle Beck

4 abril: Erik Cortés

5 abril: Josu de Solaun

Cartelera del Festival Cultural Zacatecas 2026: artistas, fechas y boletos (Gobierno de Zacateas)

Ciclo Internacional de Guitarra del 4 al 8 de abril de 2026 a partir de las 6:00 pm en Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez y Teatro Fernando Calderón:

4 abril: Meng Su

5 abril: Vera Danilina

6 abril: Edith Pageaud

7 abril: Yamandu Costa

8 abril: Manuel Barrueco

Cartelera del Festival Cultural Zacatecas 2026: artistas, fechas y boletos (Gobierno de Zacateas)

En la Plazuela Miguel Auza los conciertos será del 29 de marzo al 11 de abril de 2026 a partir de las 6:00 pm:

29 marzo: Urbanicidio

30 marzo: Marlene y Esteban Project

31 marzo: Marcela González

1 abril: Omar Márquez

2 abril: Jos Mangar

3 abril: Zitrus Jazz

4 abril: Tropicornio

5 abril: Orquesta de Jazz UAZ

6 abril: Jessa

7 abril: Carlos Quintanar & Ensamble

8 abril: La Tierra

9 abril: Alan Bazavilvazo Power Quartet

10 abril: Pam Velvet

11 abril: Aurea Hybride

Cartelera del Festival Cultural Zacatecas 2026: artistas, fechas y boletos (Gobierno de Zacateas)

En el Foro de Música del Mundo en la Plazuela Miguel Auza del 29 de marzo al 11 de abril de 2026 a las 10:00 pm se tendrán a:

29 marzo: Nina Galindo

30 marzo: Recoveco

31 marzo: Conjunto Río Grande

1 abril: The Latin Divos

2 abril: Real de Catorce

3 abril: Mehdi Moshtagh

4 abril: Sonido Gallo Negro

5 abril: Sureda

6 abril: Comisario Pantera

7 abril: Valentina Álvarez y Trío Mal Arrastre

8 abril: Uli Costa

9 abril: Juan Alzate Quartet

10 abril: Pascuala Ilabaca y Fauna

11 abril: La Barranca

Cartelera del Festival Cultural Zacatecas 2026: artistas, fechas y boletos (Gobierno de Zacateas)

En la Plazuela Miguel Auza del 29 de marzo al 11 de abril de 2026 a las 6:00 pm, los conciertos serán:

29 marzo: Camaleón Soul

30 marzo: Marimba Peytec

31 marzo: Jorge Flores

1 abril: Alma Bohemia

2 abril: Apzu

3 abril: Paulina Márquez

4 abril: Zaza Jam

5 abril: Vocumeri Jazz

6 abril: Morfeo

7 abril: Toni Manzo & Café 1930

8 abril: Qu Jazz

9 abril: Lighthouse

10 abril: Paulina Rodd

11 abril: Arsénico

Cartelera del Festival Cultural Zacatecas 2026: artistas, fechas y boletos (Gobierno de Zacateas)

Los conciertos en Plaza de Armas del 28 de marzo al 10 de abril 2026 a los 6:30 pm son:

28 de marzo: Dj César Veyna

29 de marzo: Los Amantes de la Che-Ska

30 de marzo: Sinikos

31 de marzo: Rani

1 de abril: Mandra Gore

2 de abril: Banda Sinfónica del Estado de Zacatecas (12:00 pm)

6 de abril: La Orquesta de Beto Díaz

7 de abril: Arista 5

9 de abril: Andrés Margar

10 de abril: The Poetry

11 de abril: Dj Chuy Torres

Cartelera del Festival Cultural Zacatecas 2026: artistas, fechas y boletos (Gobierno de Zacateas)

Boletos para el Festival Cultural Zacatecas 2026

Los conciertos del Festival Cultural Zacatecas 2026 serán gratis, sin embargo, debes tener en cuenta que en algunos recintos se podrán distribuir estos de manera gratuita horas antes del evento.

Mientras que los conciertos principales en Plaza de Armas el acceso será conforme a la aglomeración llegue con los asistentes.