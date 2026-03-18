Cartelera del Festival Cultural Zacatecas 2026: artistas, fechas y boletos

El Festival Cultural Zacatecas 2026 está por llevar a cabo su 40 edición por lo que te tenemos desde ya todos los detalles de artistas, fechas y boletos para sus conciertos.
De entrada el Festival Cultural Zacatecas 2026 tendrá lugar del 29 de marzo al 11 de abril en el Centro Histórico de Zacatecas.
Donde se contará con más de 400 actividades en plazas públicas, teatros y espacios emblemáticos del estado sedes del Festival Cultural Zacatecas 2026.
Cartelera de artistas en el Festival Cultural Zacatecas 2026
Para esta edición número 40, el Festival Cultural Zacatecas 2026 se luce con una amplia cartelera de concierto para todos los gustos desde lo clásico, el pop, el rock y hasta la banda
Con ello, la cartelera en el Festival Cultural Zacatecas 2026 será la siguiente:
Los concierto de Plaza de la Armas del 28 de marzo al 11 de abril con horario de las 8:00 pm serán:
- 28 de marzo: Revisiting Creedence
- 29 de marzo: Los Fabulosos Cadillacs
- 31 de marzo: Pablo Alborán
- 1 de abril: Rhapsody of Fire
- 2 de abril: Vivaldianno Shining Venice
- 5 de abril: Alondra de la Parra
- 6 de abril: Fonseca
- 7 de abril: Napoleón & Mocedades
- 9 de abril: Marc Martel
- 10 de abril: Salif Keita
- 11 de abril: Billy Idol
Ciclo Internacional de Piano en el Teatro Fernando Calderón del 29 de marzo al 5 de abril de 2026 a la 1:00 pm, se tendrá:
- 29 marzo: Valentina Lisitsa
- 30 marzo: Vittorio Forte
- 31 marzo: Vanessa Muen Wei
- 1 abril: Daniela Liebman
- 2 abril: David Khrikuli
- 3 abril: Arielle Beck
- 4 abril: Erik Cortés
- 5 abril: Josu de Solaun
Ciclo Internacional de Guitarra del 4 al 8 de abril de 2026 a partir de las 6:00 pm en Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez y Teatro Fernando Calderón:
- 4 abril: Meng Su
- 5 abril: Vera Danilina
- 6 abril: Edith Pageaud
- 7 abril: Yamandu Costa
- 8 abril: Manuel Barrueco
En la Plazuela Miguel Auza los conciertos será del 29 de marzo al 11 de abril de 2026 a partir de las 6:00 pm:
- 29 marzo: Urbanicidio
- 30 marzo: Marlene y Esteban Project
- 31 marzo: Marcela González
- 1 abril: Omar Márquez
- 2 abril: Jos Mangar
- 3 abril: Zitrus Jazz
- 4 abril: Tropicornio
- 5 abril: Orquesta de Jazz UAZ
- 6 abril: Jessa
- 7 abril: Carlos Quintanar & Ensamble
- 8 abril: La Tierra
- 9 abril: Alan Bazavilvazo Power Quartet
- 10 abril: Pam Velvet
- 11 abril: Aurea Hybride
En el Foro de Música del Mundo en la Plazuela Miguel Auza del 29 de marzo al 11 de abril de 2026 a las 10:00 pm se tendrán a:
- 29 marzo: Nina Galindo
- 30 marzo: Recoveco
- 31 marzo: Conjunto Río Grande
- 1 abril: The Latin Divos
- 2 abril: Real de Catorce
- 3 abril: Mehdi Moshtagh
- 4 abril: Sonido Gallo Negro
- 5 abril: Sureda
- 6 abril: Comisario Pantera
- 7 abril: Valentina Álvarez y Trío Mal Arrastre
- 8 abril: Uli Costa
- 9 abril: Juan Alzate Quartet
- 10 abril: Pascuala Ilabaca y Fauna
- 11 abril: La Barranca
En la Plazuela Miguel Auza del 29 de marzo al 11 de abril de 2026 a las 6:00 pm, los conciertos serán:
- 29 marzo: Camaleón Soul
- 30 marzo: Marimba Peytec
- 31 marzo: Jorge Flores
- 1 abril: Alma Bohemia
- 2 abril: Apzu
- 3 abril: Paulina Márquez
- 4 abril: Zaza Jam
- 5 abril: Vocumeri Jazz
- 6 abril: Morfeo
- 7 abril: Toni Manzo & Café 1930
- 8 abril: Qu Jazz
- 9 abril: Lighthouse
- 10 abril: Paulina Rodd
- 11 abril: Arsénico
Los conciertos en Plaza de Armas del 28 de marzo al 10 de abril 2026 a los 6:30 pm son:
- 28 de marzo: Dj César Veyna
- 29 de marzo: Los Amantes de la Che-Ska
- 30 de marzo: Sinikos
- 31 de marzo: Rani
- 1 de abril: Mandra Gore
- 2 de abril: Banda Sinfónica del Estado de Zacatecas (12:00 pm)
- 6 de abril: La Orquesta de Beto Díaz
- 7 de abril: Arista 5
- 9 de abril: Andrés Margar
- 10 de abril: The Poetry
- 11 de abril: Dj Chuy Torres
Boletos para el Festival Cultural Zacatecas 2026
Los conciertos del Festival Cultural Zacatecas 2026 serán gratis, sin embargo, debes tener en cuenta que en algunos recintos se podrán distribuir estos de manera gratuita horas antes del evento.
Mientras que los conciertos principales en Plaza de Armas el acceso será conforme a la aglomeración llegue con los asistentes.