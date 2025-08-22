La intérprete mexicana de 61 años de edad, Yuri está de vuelta en el Auditorio Nacional para una fecha más en concierto hoy 22 de agosto.

Concierto de la cantante Yuri del que ya te tenemos el setlist de canciones, horario y telonero para que no te pierdas de nada en el Auditorio Nacional.

Setlist de canciones, horario y telonero para el concierto de Yuri en Auditorio Nacional hoy 22 de agosto

Si eres de los afortunados fans en ver en concierto a Yuri en el Auditorio Nacional aquí te tenemos todos los detalles de setlist de canciones, horario y telonero para verla hoy 22 de agosto con su Icónica Tour:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde

Hora del concierto: 8:30 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Alrededor de 27 temas en vivo

Estos serían los temas en el setlist de canciones para el concierto Yuri en el Auditorio Nacional del 22 de agosto

Yuri está de regreso en concierto en el Auditorio Nacional este 22 de agosto en su última fecha de su exitoso Icónica Tour.

Por lo que se espera que sea un concierto inolvidable de Yuri en el Coloso de Reforma con grandes interpretaciones.

A lo que el setlist de canciones para el concierto de Yuri en el Auditorio Nacional será un recorrido musical con lo mejor de su carrera.

Con los grandes éxitos de Yuri para deleite de sus fans, por los temas en setlist de canciones para el concierto de hoy 22 de agosto en el Auditorio Nacional serían: