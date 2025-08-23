El Auditorio Nacional recibe este 22 de agosto a la cantante mexicana de 61 años de edad, Yuri en concierto.

Y para los fans que no se perderán de ver en concierto a Yuri en el Auditorio Nacional les traemos el horario y hora en la que termina el show para que disfruten en todo momento.

Horario y hora en la que termina el concierto de Yuri en Auditorio Nacional del 22 de agosto

Arma tu itinerario para el concierto de Yuri en Auditorio Nacional del 22 de agosto con el horario y la hora en la que termina el espectáculo de la intérprete mexicana, a continuación todos los detalles:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde

Hora del concierto: 8:30 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Se prevén 27 temas en vivo

Duración: Aproximadamente de 2 horas

Hora en la que termina: Alrededor de las 10:30 de la noche

Yuri llega en su última fecha del Icónica Tour para el Auditorio Nacional

La última fecha del Icónica Tour de la cantante Yuri para el Auditorio Nacional llega este 22 de agosto.

Concierto que promete ser una noche inolvidable con los fans de Yuri en el importante recinto de la CDMX.

Pues tras varias fechas con éxito en el Auditorio Nacional, Yuri cierra el ciclo con lo mejor de su música en vivo.

Se espera que el concierto de Yuri en el Auditorio Nacional tenga una duración de 2 horas de música en vivo, así que prepárate para corear lo mejor de su repertorio.

Yuri (@oficialyuri / Instagram)

Recuerda que el Auditorio Nacional es el recinto ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 50 de la colonia Polanco V Sección en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, CDMX.

Para mayor referencia, el Auditorio Nacional se encuentra a unos pasos de la estación Auditorio del Metro y Metrobús ambas son la Línea 7.

Así que toma en cuenta estos detalles que te dejamos y disfruta del concierto de Yuri en el Auditorio Nacional.