El concierto de Pepe Aguilar en Guadalajara habría tenido acarreo de asistentes.

De nuevo, Pepe Aguilar- de 57 años de edad- y su familia vuelven a estar en la polémica, y todo por el concierto gratuito que dieron el pasado 15 de septiembre.

Acusan acarreo de asistentes al concierto de Pepe Aguilar en Guadalajara

El periodista Gil Barrera- de 48 años de edad- acusó que hubo acarreo de asistentes en el concierto de Pepe Aguilar en Guadalajara.

En una conversación con Jessie Cervantes-de 57 años de edad- el director de TVyNovelas mencionó que los Aguilar llevaron camiones con gente para apoyarlos en su show en vivo:

“Son unas grandes estrellas, la gente estaba feliz, el lugar pletórico...No se sabían sus canciones, porque muchos llegaron en camión, que se me hizo un detallazo. Llegó muchísima gente para llenar la explanada en camiones, eran acarreados, supongo que eran fans, porque incluso llegaron hasta con unos papelitos." Gil Barrera, director de TVyNovelas

Pepe Aguilar, cantante (Agencia México)

El propio Gil Barrera mencionó que los supuestos papeles con los que llegaron los fans era cartulinas para mostrar en ciertos momentos del concierto.

No obstante, los fans no habrían seguido las instrucciones que se les dio, de acuerdo con Gil Barrera.

Incluso circulan versiones en redes como TikTok que mencionan que las pancartas "que nunca nadie apague tu voz" también fueron planeadas.

Con sus declaraciones, Gil Barrera puso en duda que la mayoría de asistentes fueran seguidores de los Aguilar.

La declaraciones hacen contraste con las imágenes que publicó Leonardo Aguilar- de 26 años de edad- agradeciendo el cariño de la gente.

Pepe Aguilar habría dado instrucciones para que no lo molestaran en su concierto de Guadalajara

Los señalamientos de Gil Barrera contra Pepe Aguilar no pararon con las acusación de que hubo acarreados.

El director de TVyNovelas mencionó que Pepe Aguilar habría dado órdenes para que no se le molestará a él y a su familia.

“Había la instrucción de no verlos ni a los ojos, así de plano, dijeron, ni camerinos cerca del escenario, se los vamos a poner, en un hotel que está pegado...Si los ven pasar no les digan anda, ni los saluden porque no van a voltear a ver, con una escolta de miedo”. Gil Barrera, director de TVyNovelas

Desde que se anunció que la dinastía Aguilar estaría en Guadalajara el 15 de septiembre hubo polémica.

En la red, mediante Change.org se reunieron 213 mil firmas para pedir que el show no se llevara a cabo.

No obstante, aunque circulan esas versiones, tanto Leonardo y Pepe Aguilar fueron recibidos bien en Guadalajara.

Aunque Ángela Aguilar- de 21 años de edad- recibió algunos abucheos en su participación.