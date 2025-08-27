Entre polémicas por Ángela Aguilar y los dichos de la familia Aguilar sobre los inmigrantes ‘ilegales’ en Estados Unidos, Pepe Aguilar dará el Grito de la Independencia 2025 en Guadalajara, Jalisco.

Pepe Aguilar de 57 años de edad, hará frente a las polémicas con un show preparado por el Grito de Independencia 2025 donde serán partícipes Ángela Aguilar y su hijo Leonardo Aguilar.

Pepe Aguilar y Ángela Aguilar darán portazo a la polémicas asistiendo al Grito de Independencia 2025 en Guadalajara, Jalisco

De forma tradicional Guadalajara, Jalisco, prepara un Grito de Independencia 2025 lleno de artisticas y mexicanidad con la participación de Pepe Aguilar y su hija Ángela Aguilar de 21 años de edad.

A pesar de las polémicas que atraviesa la familia Aguilar, el cantante estará presente en el Grito de Independencia 2025 y hasta traerá a sus dos hijos:

Ángela Aguilar

Leonardo Aguilar

La información fue dada por el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, con entusiasmo, anunciando que el Grito de la Independencia será en Paseo Alcalde.

Pepe Aguilar con Ángela Aguilar. (Agencia México)

¿Christian Nodal acompañará a Pepe Aguilar y Ángela Aguilar? Esto pasará en el Grito de Independencia 2025

Pepe Aguilar con Ángela Aguilar y hasta Leonardo Aguilar estarán cantando en el Grito de Independencia 2025 en Guadalajara, Jalisco, pero ¿Christian Nodal se unirá?

Ya es clásico que Christian Nodal se suba al escenario con Ángela Aguilar y hasta con la familia Aguilar, pero ¿esta vez sucederá?

El gobernador de Jalisco dijo desconocer si Christian Nodal honrará a los jaliscienses con su presencia en el show, como ha pasado otras veces.

Christian Nodal, cantante. (@christiannodaloficialmx)

Y es que se sabe que ni la polémica podrá detener a Christian Nodal al compartir con su familia política, pues tras su entrevista con Adela Micha estuvieron muy unidos.

Fue el 17 de agosto que Pepe Aguilar invitó a su yerno Christian Nodal al subirse al escenario en Hollywood Bowl.

Este hecho sucedió cuatro días después de la entrevista de Christian Nodal con Adela Micha donde dijo contó que tras terminar con Cazzu pasó menos de un mes para casarse con Ángela Aguilar.