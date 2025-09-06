A pesar de la funa y firmas, Pepe Aguilar -de 57 años de edad- sí va cantar en el Grito de Independencia 2025 en Guadalajara.

El gobierno de Jalisco anunció que Pepe Aguilar se presentará en la fiesta patria porque el contrato ya lleva meses firmado.

Pepe Aguilar sí va a cantar en el Grito de Independencia 2025 en Guadalajara

Los jaliscienses no quieren que Pepe Aguilar se presente en el Grito de Independencia 2025 y hasta lanzaron una petición en Change.org.

Sin embargo, Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, confirmó que Pepe Aguilar estará presente, ya que firmaron un contrato desde hace meses.

“Va a continuar, el contrato está firmado desde hace muchos meses. Yo creo que la familia Aguilar son grandes artistas, son grandes personas, los conozco desde hace muchos años a Pepe, a Ángela, a Leonardo, son grandes personas, es una familia muy bonita” Pablo Lemus, gobernador de Jalisco

Pablo Lemus expresó que conoce a la familia Aguilar y los considera buenas personas.

Además, Pepe Aguilar y su familia ya cobraron, por lo que se presentarán en el Grito de Independencia 2025 a pesar del desagrado del público.

Incluso, el gobernadoe de Jalisco aseguró que el público quiere escuchar a Pepe Aguilar y su familia, por lo que los invitó al evento del 15 de septiembre.

“Yo entiendo que muchas veces hay polémica en este tipo de temas, pero la gente de Jalisco también quiere escucharles, entiendo que hay gente que no, pero su trayectoria le respalda de verdad; por lo tanto, yo les invito a que acudan a escuchar a la familia Aguilar” Pablo Lemus

Pepe Aguilar, cantante. (Agencia México)

Lo que debes saber del show de Pepe Aguilar en el Grito de Independencia 2025 en Guadalajara

A pesar de que el público lanzó peticiones y su rechazo se refleja en redes sociales, ya es un hecho que Pepe Aguilar se va a presentar en Guadalajara.

Por si tenías duda, el concierto de Pepe Aguilar se va a realizar:

Fecha: 15 de septiembre

Lugar: Paseo Alcalde, acceso es gratuito

Pepe Aguilar se va a presentar después del Grito de Independencia 2025, el cual será a las 9:00 de la noche.

Además de Pepe Aguilar, veremos a Ángela Aguilar -de 21 años de edad- y Leonardo Aguilar, de 26 años de edad.

Christian Nodal no se presentará con su familia política, pues él será el evento estelar de las fiestas patrias en Morelia.