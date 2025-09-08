Emiliano Aguilar enfrentó a Pepe Aguilar -de 57 años de edad- por hablar de sus hijas sin su permiso.

“Sí, sí tengo dos hijas”, aclaró Emiliano Aguilar -de 32 años de edad- señalando que esa era información personal.

Pepe Aguilar (Agencia México)

Así fue como Emiliano Aguilar enfrentó a Pepe Aguilar

A través de su cuenta oficial en Instagram, Emiliano Aguilar enfrentó a Pepe Aguilar por hablar de sus hijas sin su permiso.

De acuerdo con Emiliano Aguilar, el nacimiento de su segunda hija era confidencial porque no le gusta que esté en el “ojo público” ni en los medios de comunicación.

Asimismo, aseguró el rapero, él no fue quien le comunicó a su papá la noticia del nacimiento de su segunda hija.

“Es mi vida privada, te pasaste de lanza”, le reprochó Emiliano Aguilar a Pepe Aguilar, quien filtró la noticia durante su entrevista en YouTube con Pepe Garza.

Y es que tras revelar que tenía más de dos años sin comunicarse con su primogénito, el cantante admitió que no conoce a ninguna de sus dos nietas.

En este punto, Pepe Aguilar incluso señaló que acababa de enterarse del nacimiento de la segunda por otras fuentes, pero no dio más detalles del tema.

Finalmente, Emiliano Aguilar destacó que se hace responsable económicamente de sus dos hijas y que están “ muy bien cuidadas”.

Emiliano Aguilar amenazó Pepe Aguilar y Christian Nodal

Luego de enfrentar a Pepe Aguilar por hablar de sus hijas sin permiso, Emiliano Aguilar amenazó a su papá y al esposo de su hermana, Ángela Aguilar -de 21 años de edad-.

Y es que Emiliano Aguilar le advirtió a Pepe Aguilar y a Christian Nodal -de 26 años de edad- que él también r evelaría datos privados sobre sus familias.

Finalmente, en la descripción de su video, Emiliano Aguilar ofreció una disculpa a sus más de 800 mil seguidores en Instagram “por todo este drama” que ha protagonizado junto a Pepe Aguilar.