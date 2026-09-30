La agrupación colombiana Monsieur Periné anunció este martes su separación después de casi 20 años de trayectoria, decisión que sorprendió a sus seguidores.

Catalina García y Santiago Prieto explicaron que cerrarán esta etapa después de compartir escenarios y proyectos durante casi dos décadas, aunque todavía ofrecerán conciertos juntos lo que resta de este 2026.

El dúo continuará con las presentaciones restantes de su gira “Instrucciones para ser feliz”, antes de tomar caminos individuales y dejar abierta una posible reunión futura.

¿Por qué se separa Monsieur Periné?

A través de un comunicado publicado en redes sociales, Monsieur Periné explicó que la decisión de separarse fue resultado de un proceso prolongado entre sus integrantes.

Catalina García y Santiago Prieto reconocieron que se trata de “la decisión más difícil” que han tenido que tomar durante su trayectoria musical compartida.

Monsieur Periné (Instagram | Monsieur Periné)

Los músicos señalaron que ambos están procesando este momento a su propio ritmo y enfrentando el duelo que implica cerrar una etapa construida durante años.

Aunque anunciaron formalmente su separación, los integrantes de Monsieur Periné continuarán presentándose juntos durante los próximos meses para concluir los compromisos establecidos.

La gira “Instrucciones para ser feliz” marcará así el cierre de esta etapa, con los conciertos restantes previstos antes de que cada integrante emprenda proyectos individuales.

En su mensaje, García y Prieto también dejaron abierta la posibilidad de reencontrarse posteriormente, aunque aclararon que actualmente necesitan un espacio para continuar sus respectivos procesos.

Monsieur Periné no precisó cuándo terminarán definitivamente sus actividades conjuntas, pero agradeció a quienes acompañaron su trayectoria desde sus inicios y durante casi 20 años.