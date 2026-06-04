El concierto de Metronomy en Teatro Metropólitan se llevará a cabo este 4 junio, siendo parte de su actual gira promocional.

Así que aquí te daremos todos los detalles del concierto de Metronomy en Teatro Metropólitan, para que te vayas preparando.

Setlist del concierto de Metronomy en Teatro Metropólitan

Si bien aún no hay un setlist confirmado para el concierto de Metronomy en Teatro Metropólitan, aquí te damos uno tentativo basado en presentaciones anteriores.

Love Factory

The Bay

Corinne

Reservoir

It’s Good to Be Back

Everything Goes My Way

Things Will Be Fine

The Light

Boy Racers

The End of You Too

Holiday

Insecurity

405

Salted Caramel Ice Cream

Right On Time

The Look

The Upsetter

Old Skool

Love Letters

You Could Easily Have Me

Metronomy (@metronomy)

Horario del concierto de Metronomy en Teatro Metropólitan

El concierto de concierto de Metronomy en Teatro Metropólitan del 4 de junio dará inicio a las 9:00 p.m., con una duración promedio de 2 horas.

Eso quiere decir que el concierto de Metronomy en Teatro Metropólitan terminará alrededor de las 11:00 p.m.

No obstante, hay que tomar en cuenta que son pocos los conciertos que empiezan puntuales, ya sea por ajustes de último minuto o decisión de los propios artistas.

En ese caso hay posibilidad de que la presentación empiece a las 9:30 p.m., y termine a las 11:30 p.m.

Metronomy (Especial)

Telonero del concierto de Metronomy en Teatro Metropólitan

No se ha anunciado ningún telonero para el concierto de Metronomy en Teatro Metropólitan, por lo que existe una alta probabilidad de que no haya alguno.

Por lo general, los espectáculos “pequeños” como el concierto de Metronomy en Teatro Metropólitan no cuentan con grupo o artista abridor.

Eso quiere decir que la banda irá sola desde el principio, lo cual alegrará a los fans que no quieren distracciones extra.

Tampoco se espera que haya artistas invitados durante las canciones en medio del concierto, por si esperabas algún cantante o banda sorpresa en la presentación.