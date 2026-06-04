El concierto de Metronomy en Teatro Metropólitan se llevará a cabo este 4 junio, siendo parte de su actual gira promocional.
Así que aquí te daremos todos los detalles del concierto de Metronomy en Teatro Metropólitan, para que te vayas preparando.
Setlist del concierto de Metronomy en Teatro Metropólitan
Si bien aún no hay un setlist confirmado para el concierto de Metronomy en Teatro Metropólitan, aquí te damos uno tentativo basado en presentaciones anteriores.
- Love Factory
- The Bay
- Corinne
- Reservoir
- It’s Good to Be Back
- Everything Goes My Way
- Things Will Be Fine
- The Light
- Boy Racers
- The End of You Too
- Holiday
- Insecurity
- 405
- Salted Caramel Ice Cream
- Right On Time
- The Look
- The Upsetter
- Old Skool
- Love Letters
- You Could Easily Have Me
Horario del concierto de Metronomy en Teatro Metropólitan
El concierto de concierto de Metronomy en Teatro Metropólitan del 4 de junio dará inicio a las 9:00 p.m., con una duración promedio de 2 horas.
Eso quiere decir que el concierto de Metronomy en Teatro Metropólitan terminará alrededor de las 11:00 p.m.
No obstante, hay que tomar en cuenta que son pocos los conciertos que empiezan puntuales, ya sea por ajustes de último minuto o decisión de los propios artistas.
En ese caso hay posibilidad de que la presentación empiece a las 9:30 p.m., y termine a las 11:30 p.m.
Telonero del concierto de Metronomy en Teatro Metropólitan
No se ha anunciado ningún telonero para el concierto de Metronomy en Teatro Metropólitan, por lo que existe una alta probabilidad de que no haya alguno.
Por lo general, los espectáculos “pequeños” como el concierto de Metronomy en Teatro Metropólitan no cuentan con grupo o artista abridor.
Eso quiere decir que la banda irá sola desde el principio, lo cual alegrará a los fans que no quieren distracciones extra.
Tampoco se espera que haya artistas invitados durante las canciones en medio del concierto, por si esperabas algún cantante o banda sorpresa en la presentación.