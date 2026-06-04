El concierto de Metronomy en Teatro Metropólitan se llevará a cabo en la noche de este 4 de junio de 2026, siendo muy esperado por fans de CDMX.

Si piensas ir al concierto de Metronomy en Teatro Metropólitan, aquí te daremos todos los detalles al respecto del horario.

Metronomy (@metronomy)

¿A qué hora termina el concierto de Metronomy en Teatro Metropólitan?

De acuerdo con OCESA, el concierto de Metronomy en Teatro Metropólitan iniciará a las 9:00 p.m. del 4 de junio de 2026.

El show tendría una duración de 2 horas, por lo que terminaría alrededor de las 11:00 p.m.

Esto para que lo tomes en cuenta, pues el recinto se encuentra en una zona bastante complicada de la CDMX en este momento por diversas cuestiones, incluyendo las remodelaciones por el mundial.

Así que debes de planear muy bien tu regreso a esa hora. Afortunadamente, la Línea 3 del Metro, así como las Líneas 3 y 4 del Metrobús, son de fácil acceso.

La ventaja es que los jueves ya comienza a ser un día menos complejo, por aquello de que se acerca el fin de semana.

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El concierto de Metronomy en Teatro Metropólitan podría retrasarse

Aunque no hay nada que indique un retraso en el concierto de Metronomy en Teatro Metropólitan, siempre se debe de manejar esa posibilidad.

Esto debido a que son pocos los artistas que comienzan en punto sus presentaciones, como es el caso del concierto de Metronomy en Teatro Metropólitan.

Pueden surgir ajustes de último minuto, o que la misma banda espere unos minutos para que se llene el recinto antes de empezar su presentación.

En cualquier caso, la espera por lo general es de 15 a 30 min, por lo que el inicio podría ser a las 9:30 p.m. y el final del concierto a las 11:30 p.m.

Por lo que las autoridades recomiendan a los asistentes que tomen sus precauciones si van a asistir al evento, o transitar cerca del mismo.