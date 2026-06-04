La gira World Tour The X: Nexus de Monsta X llega al Auditorio Nacional y estos son los detalles del concierto en CDMX:
- Puertas: a partir de las 6:00 p.m.
- Concierto: a las 8:00 p.m.
- Duración: aproximadamente 2 horas
- Término: a las 10:00 p.m.
Setlist de canciones para el concierto de Monsta X en Auditorio Nacional
Monsta X es uno de los grupos de K-pop que cuentan con más de 10 años de trayectoria en la escena musical.
En este sentido, los fans esperan que el setlist del concierto incluya canciones como:
- DRAMARAMA
- Love Killa
- Rush Hour
- LONE RANGER
- Catch Me Now
- MIDDLE OF THE NIGHT
- Deny
- AND
- Do What I Want
- N the Front
- Tuscan Leather
- Beautiful
- Nobody Else
- Around and Go
- HOWLING
- No Air
- Error 404
- STING
- Touch the sky
- Autobahn
- Burning Up
- Beautiful Liar
- Alligator
- Shoot Out
- Oh My
- Rodeo
- ZONE
- SPOTLIGHT
- Stand Up
Telonero y artistas invitados para concierto de Monsta X
Hasta el momento, no se han anunciado teloneros ni artistas invitados para el concierto de Monsta X en el Auditorio Nacional.
Esto quiere decir que el espectáculo estará centrado exclusivamente en el grupo de K-Pop y su gira World Tour The X: Nexus.
Cualquier cambio en torno al concierto será anunciado en las redes oficiales de Monsta X o en los canales de Ocesa y Ticketmaster.
Por lo pronto, los fans ya están más que listos para una noche de música llena en la CDMX.