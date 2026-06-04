La gira World Tour The X: Nexus de Monsta X llega al Auditorio Nacional y estos son los detalles del concierto en CDMX:

  • Puertas: a partir de las 6:00 p.m.
  • Concierto: a las 8:00 p.m.
  • Duración: aproximadamente 2 horas
  • Término: a las 10:00 p.m.

Setlist de canciones para el concierto de Monsta X en Auditorio Nacional

Monsta X es uno de los grupos de K-pop que cuentan con más de 10 años de trayectoria en la escena musical.

En este sentido, los fans esperan que el setlist del concierto incluya canciones como:

  • DRAMARAMA
  • Love Killa
  • Rush Hour
  • LONE RANGER
  • Catch Me Now
  • MIDDLE OF THE NIGHT
  • Deny
  • AND
  • Do What I Want
  • N the Front
  • Tuscan Leather
  • Beautiful
  • Nobody Else
  • Around and Go
  • HOWLING
  • No Air
  • Error 404
  • STING
  • Touch the sky
  • Autobahn
  • Burning Up
  • Beautiful Liar
  • Alligator
  • Shoot Out
  • Oh My
  • Rodeo
  • ZONE
  • SPOTLIGHT
  • Stand Up
Monsta X
Monsta X (@official_monsta_x / Instagram)

Telonero y artistas invitados para concierto de Monsta X

Hasta el momento, no se han anunciado teloneros ni artistas invitados para el concierto de Monsta X en el Auditorio Nacional.

Esto quiere decir que el espectáculo estará centrado exclusivamente en el grupo de K-Pop y su gira World Tour The X: Nexus.

Cualquier cambio en torno al concierto será anunciado en las redes oficiales de Monsta X o en los canales de Ocesa y Ticketmaster.

Por lo pronto, los fans ya están más que listos para una noche de música llena en la CDMX.