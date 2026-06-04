La gira World Tour The X: Nexus de Monsta X llega al Auditorio Nacional y estos son los detalles del concierto en CDMX:

Puertas: a partir de las 6:00 p.m.

Concierto: a las 8:00 p.m.

Duración: aproximadamente 2 horas

Término: a las 10:00 p.m.

Setlist de canciones para el concierto de Monsta X en Auditorio Nacional

Monsta X es uno de los grupos de K-pop que cuentan con más de 10 años de trayectoria en la escena musical.

En este sentido, los fans esperan que el setlist del concierto incluya canciones como:

DRAMARAMA

Love Killa

Rush Hour

LONE RANGER

Catch Me Now

MIDDLE OF THE NIGHT

Deny

AND

Do What I Want

N the Front

Tuscan Leather

Beautiful

Nobody Else

Around and Go

HOWLING

No Air

Error 404

STING

Touch the sky

Autobahn

Burning Up

Beautiful Liar

Alligator

Shoot Out

Oh My

Rodeo

ZONE

SPOTLIGHT

Stand Up

Monsta X (@official_monsta_x / Instagram)

Telonero y artistas invitados para concierto de Monsta X

Hasta el momento, no se han anunciado teloneros ni artistas invitados para el concierto de Monsta X en el Auditorio Nacional.

Esto quiere decir que el espectáculo estará centrado exclusivamente en el grupo de K-Pop y su gira World Tour The X: Nexus.

Cualquier cambio en torno al concierto será anunciado en las redes oficiales de Monsta X o en los canales de Ocesa y Ticketmaster.

Por lo pronto, los fans ya están más que listos para una noche de música llena en la CDMX.