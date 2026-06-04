Te contamos a qué hora termina el concierto de Daniela Spalla y Esteman en La Maraka, programado para el jueves 4 de junio.

El exitoso dúo conformado por Daniela Spalla y Esteman dará un concierto en CDMX como parte de su Amorío Tour “La última cita”.

Horario del concierto de Daniela Spalla y Esteman en La Maraka

El horario del 4 de junio para el concierto de Daniela Spalla y Esteman en La Maraka sería este:

Apertura de puertas: 8:00 de la noche

Inicio del show: 9:30 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 11:30 de la noche

Daniela Spalla y Esteman (Esteman / Facebook)

La presentación en vivo de Daniela Spalla y Esteman será única porque los cantantes interpretarán tanto temas en solitario como sus éxitos en dúo.

Daniela Spalla y Esteman se han convertido en uno de los proyectos de pop latinoamericano más exitosos del momento.

Ruta para llegar a La Maraka

Te damos la mejor ruta para llegar a La Maraka y que no te pierdas el concierto de Daniela Spalla y Esteman.

La estación más cercana de Metro CDMX a La Maraka es Eugenia de la Línea 3.

Al salir del Metro deberás caminar por Eje 5 sur durante alrededor de 11 minutos hasta arribar al recinto.

La dirección de La Maraka es calle Mitla 410, Narvarte Poniente, Benito Juárez, 03020, Ciudad de México.

Para evitar cualquier contratiempo te recomendamos llegar con anticipación a La Maraka.