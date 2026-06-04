Te damos todos los detalles del concierto de Daniela Spalla y Esteman en La Maraka. Acá el setlist, horario y telonero para el 4 de junio.
El Amorío Tour ‘La última cita’ de Daniela Spalla y Esteman llega a CDMX con un show en vivo para todos sus fans.
Setlist del concierto de Daniela Spalla y Esteman en La Maraka
De acuerdo con sus últimas presentaciones, este sería el setlist para el concierto de Daniela Spalla y Esteman en La Maraka del 4 junio:
- Besos y pendientes
- Estábamos tan bien
- Un día en París
- Costa Rica
- Amor difícil / Prometí
- Pinamar
- Lejos de la ciudad
- Noche sensorial
- Mar
- Caótica belleza
- Calle sin salida / Hasta que tú me quieras
- Duele
- Bar de corazones rotos
- El acuerdo
- Baila
- Amor libre / Juan Y Paul
- Mr. Trance
- No me hables más de amor
- Flores
- Sicilia
- Olvídame y pega la vuelta
- No sabes amar
- Te veo a la salida
- Fuimos amor
- Vete de una vez
- Reina leona
- Te alejas más de mí
Horario del concierto de Daniela Spalla y Esteman en La Maraka
Este es el horario del 4 de junio para el concierto de Daniela Spalla y Esteman en La Maraka, tómalo en cuenta:
- Apertura de puertas: 8:00 de la noche
- Inicio del show: 9:30 de la noche
- Duración: 2 horas aproximadamente
- Fin de concierto: 11:30 de la noche
Telonero para el concierto de Daniela Spalla y Esteman en La Maraka
No se ha confirmado telonero para el concierto de Daniela Spalla y Esteman en La Maraka el 4 de junio.
El show empezará de forma directa con la presentación de Daniela Spalla y Esteman.
A lo largo de su presentación, los cantantes interpretarán temas en solitario y en dúo para hacer vibrar el escenario.