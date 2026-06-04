Te damos todos los detalles del concierto de Daniela Spalla y Esteman en La Maraka. Acá el setlist, horario y telonero para el 4 de junio.

El Amorío Tour ‘La última cita’ de Daniela Spalla y Esteman llega a CDMX con un show en vivo para todos sus fans.

Setlist del concierto de Daniela Spalla y Esteman en La Maraka

De acuerdo con sus últimas presentaciones, este sería el setlist para el concierto de Daniela Spalla y Esteman en La Maraka del 4 junio:

Besos y pendientes

Estábamos tan bien

Un día en París

Costa Rica

Amor difícil / Prometí

Pinamar

Lejos de la ciudad

Noche sensorial

Mar

Caótica belleza

Calle sin salida / Hasta que tú me quieras

Duele

Bar de corazones rotos

El acuerdo

Baila

Amor libre / Juan Y Paul

Mr. Trance

No me hables más de amor

Flores

Sicilia

Olvídame y pega la vuelta

No sabes amar

Te veo a la salida

Fuimos amor

Vete de una vez

Reina leona

Te alejas más de mí

Daniela Spalla y Esteman (Esteman / Facebook)

Horario del concierto de Daniela Spalla y Esteman en La Maraka

Este es el horario del 4 de junio para el concierto de Daniela Spalla y Esteman en La Maraka, tómalo en cuenta:

Apertura de puertas: 8:00 de la noche

Inicio del show: 9:30 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 11:30 de la noche

Daniela Spalla y Esteman (Esteman / Facebook)

Telonero para el concierto de Daniela Spalla y Esteman en La Maraka

No se ha confirmado telonero para el concierto de Daniela Spalla y Esteman en La Maraka el 4 de junio.

El show empezará de forma directa con la presentación de Daniela Spalla y Esteman.

A lo largo de su presentación, los cantantes interpretarán temas en solitario y en dúo para hacer vibrar el escenario.