Te damos todos los detalles del concierto de Daniela Spalla y Esteman en La Maraka. Acá el setlist, horario y telonero para el 4 de junio.

El Amorío Tour ‘La última cita’ de Daniela Spalla y Esteman llega a CDMX con un show en vivo para todos sus fans.

Setlist del concierto de Daniela Spalla y Esteman en La Maraka

De acuerdo con sus últimas presentaciones, este sería el setlist para el concierto de Daniela Spalla y Esteman en La Maraka del 4 junio:

  • Besos y pendientes
  • Estábamos tan bien
  • Un día en París
  • Costa Rica
  • Amor difícil / Prometí
  • Pinamar
  • Lejos de la ciudad
  • Noche sensorial
  • Mar
  • Caótica belleza
  • Calle sin salida / Hasta que tú me quieras
  • Duele
  • Bar de corazones rotos
  • El acuerdo
  • Baila
  • Amor libre / Juan Y Paul
  • Mr. Trance
  • No me hables más de amor
  • Flores
  • Sicilia
  • Olvídame y pega la vuelta
  • No sabes amar
  • Te veo a la salida
  • Fuimos amor
  • Vete de una vez
  • Reina leona
  • Te alejas más de mí
Daniela Spalla y Esteman
Daniela Spalla y Esteman (Esteman / Facebook)

Horario del concierto de Daniela Spalla y Esteman en La Maraka

Este es el horario del 4 de junio para el concierto de Daniela Spalla y Esteman en La Maraka, tómalo en cuenta:

  • Apertura de puertas: 8:00 de la noche
  • Inicio del show: 9:30 de la noche
  • Duración: 2 horas aproximadamente
  • Fin de concierto: 11:30 de la noche
Daniela Spalla y Esteman
Daniela Spalla y Esteman (Esteman / Facebook)

Telonero para el concierto de Daniela Spalla y Esteman en La Maraka

No se ha confirmado telonero para el concierto de Daniela Spalla y Esteman en La Maraka el 4 de junio.

El show empezará de forma directa con la presentación de Daniela Spalla y Esteman.

A lo largo de su presentación, los cantantes interpretarán temas en solitario y en dúo para hacer vibrar el escenario.

Esteman & Daniella Spalla
Esteman & Daniella Spalla (Instagram/@estemanmusic)