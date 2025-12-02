Christian Nodal -de 26 años de edad- sigue en problemas legales; Universal Music apela en el caso penal contra el cantante.

El 19 de noviembre se realizó una audiencia contra Christian Nodal y sus padres, por la presunta falsificación de 30 contratos.

Universal Music apelará en el caso contra Christian Nodal por falsificación

Una jueza determinó no vincular a proceso a Christian Nodal y sus padres por falsificación de documentos.

Por lo que el pleito legal entre Universal Music y Christian Nodal sería por lo civil.

Sin embrago, Universal Music compartió un comunicado para informar que apelará esta decisión.

“El expediente que se sigue por la denuncia presentada por Universal Music Group México, en contra de la familia Nodal (…) recibió nuevas promociones procesales (…) la Fiscalía como la asesoría jurídica privada interpusieron recursos de apelación contra la resolución” Abogados de Universal Music

Christian Nodal lanza mensaje a Universal Music tras fallo a su favor (Agencia México)

Los abogados de Universal Music aclararon que el proceso legal contra Christian Nodal y sus padres continúa.

Por lo que es mentira que los hayan exonerado del delito de falsificación y Universal Music busca que Christian Nodal sea juzgado por la vía penal.

La Fiscalía General de la República también apelará la decisión de no vincular a proceso a los Nodal.

“(...) tal como lo señaló la Fiscalía General de la República en su comunicad de prensa, el asunto continúa su camino en contra de Silvia Cristina Nodal, Jesús Jaime González y Christian Jesús González” Universal music

Christian Nodal y sus papás, Cristy Nodal y Jaime González (Especial)

¿La juez sí exoneró a Christian Nodal? Esto dice testigos

La jueza federal Diana Selene Medina fue la encargada del caso por presunta falsificación contra Christian Nodal y sus padres.

Al salir de la audiencia, el cantante aseguró que el caso en su contra y sus padres se había frenado.

Posteriormente, FGR aclaró que Christian Nodal no había sido exonerado y el caso en su contra continuaba.

Sin embargo, Gustavo Adolfo Infante -de 60 años de edad- asegura que los 8 reporteros que pudieron acudir a la audiencia escucharon que la jueza dijo que el cantante estaba exonerado.

“Está muy raro, porque los reporteros que estuvieron ahí dicen que la juez dijo: ‘Estás exonerado’”, contó Gustavo Adolfo infante.

La FGR aclaró que la jueza solo determinó que se debe analizar el resultado del juicio civil para poder proceder en el juicio penal por falsificación.

Universal Music acusa a Christian Nodal y su familia de cederles los derechos sobre varios temas, pero después se siguieron ostentando como dueños de estas con tratos falso.