La Fiscalía General de la República (FGR) apelará la no vinculación a proceso contra Christian Nodal -de 26 años de edad- en el caso de Universal Music.

La FGR compartió un comunicado para aclarar que Christian Nodal no ha sido exonerado, solo la jueza determinó que proceso legal se debe llevar por la vía civil.

FGR buscará apelará a la no vinculación a proceso contra Christian Nodal

Christian Nodal y sus padres están acusados de falsificar firmas de diversos documentos, por lo que Universal Music los demandó.

La FGR expresó en su comunicado difundido el miércoles 19 de noviembre, que el proceso contra Christian Nodal y sus padres sigue abierto.

#FGRInforma | La Jueza no exoneró ni a Christian “N”, ni a su familia; simplemente determinó que existe otro juicio, civil; y que es necesario esperar el resultado del mismo, para que proceda, o no, la acción penal. El procedimiento sigue abierto, en espera de ese resultado. 1/3 pic.twitter.com/SK80rVkbu7 — FGR México (@FGRMexico) November 19, 2025

Por lo que Universal Music puede seguir aportando pruebas en contra de Christian Nodal con el fin de sustentar su acusación.

Así como la defensa del cantante puede aportar pruebas a su favor.

Según la carpeta de judicialización, Christian Nodal y sus padres son acusados de haber cedido derechos de autor de varias obras, las cuales volvieron a presentar como suyas cuando ya no les pertenecía.

La FGR mencionó que establecerá los recursos correspondientes sobre la decisión de la jueza, por lo que van a apelar.

Christian Nodal se disputa los derechos de 50 canciones con Universal Music

Más de la mitad del catálogo musical de Christian Nodal está en medio de la disputa con Universal Music y podría perder el poder sobre 50 canciones.

Christian Nodal ya no será juzgado en un proceso penal, pero el juicio de carácter civil en su contra continúa.

La situación legal de Christian Nodal se podría resolver hasta 2026, cuando un juez determinará si el cantante conserva la autoría de sus canciones o Universal Music se quedará con los derechos permanentemente.