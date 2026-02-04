Continúa la batalla legal entre Universal Music y Christian Nodal. La última actualización indica que los abogados renunciaron a la defensa del cantante.

Sin embargo, la salida no habría sido definitiva, pues el despacho legal continuará representando a Cristy Nodal y Jaime González, padres del cantante que también están implicados en el caso con Universal Music.

Ahora se espera que Christian Nodal presente un nuevo equipo legal. Esto en medio de un movimiento que ha tenido dos interpretaciones: estrategia legal o conflicto familiar.

¿Distancia entre Christian Nodal y sus padres? Pleito con Universal Music agravaría crisis familiar

En emisión de Ventaneando, la periodista Mónica Castañeda explicó que la renuncia de los abogados encendió las alarmas no solo en torno al litigio, sino también por la posible situación dentro de la familia.

Y es que desde el inicio de la demanda, hace cuatro años, se especulaba un distanciamiento entre Christian Nodal y sus padres.

Christian Nodal, cantante. (Agencia México)

La crisis familiar habría tenido lugar debido a que Cristy Nodal y Jaime González fueron quienes administraron la carrera del cantante durante su contrato con Universal Music.

Siendo que en la demanda de la disquera se acusa inclumpimientos de contrato y falsificación de documentos, así como titularidad de grabaciones y derechos de explotación del catálogo musical.

El distanciamiento es un rumor que surgió en 2023 y se apunta a diferencias profesionales y legales como sus principales causas.

Aún así, en Ventanenado se expuso la posibilidad de que este cambio sea una reestructuración en la defensa de Christian Nodal.

Ya que con la salida de los abogados y la posible llegada de un equipo nuevo, cabe la posibilidad de solicitar un plazo de fechas para las siguientes etapas del caso.

Por lo que el dividir los casos y los representantes podría tratarse también de una estrategia legal.