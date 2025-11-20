Cristy Nodal estuvo en la audiencia por el caso Universal Music que terminó en ‘triunfo’ para Christian Nodal, de 26 años de edad.

El 18 de noviembre se presentaron Christian Nodal y sus padres al Reclusorio Oriente por la demanda de Universal Music, donde señalan al músico de falsificar contratos.

Así reaccionó Cristy Nodal tras el triunfo de Christian Nodal contra Universal Music

Los padres de Christian Nodal acudieron a declarar, ya que la demanda de Universal Music los señala como presuntos responsables de falsificar contratos.

La audiencia duró más de 15 horas y al final una jueza determinó no vincular a proceso a Christian Nodal.

Christian Nodal y su mamá Cristy Nodal. (@cristy_nodal / Instagram)

Mariana Zepeda, reportera de De Primera Mano, estuvo presente en la audiencia y reveló que, tras escuchar el veredicto de la jueza, la mamá de Christian Nodal lloró.

“Nos conmovió la actitud que mostró Cristy Nodal, la mamá de Christian Nodal, porque ella comienza a llorar cuando escucha el veredicto”, contó Mariana Zepeda.

Al final de la audiencia, la jueza pidió a los involucrados que dieran unas palabras y Cristy Nodal pidió que ya no la involucraran en este caso.

“Pidió a la defensa de la disquera que ya no la vuelvan a involucrar en ser falsificadores de documentos” Mariana Zepeda

Al final, Christian Nodal no fue vinculado a proceso, pero la demanda de Universal Music continúa por la vía civil.

Christian Nodal, cantante. (@christiannodaloficialmx)

Christian Nodal “calmó los nervios” de su mamá con un gesto infantil

Durante un encuentro con medios, Christian Nodal expresó que estaba feliz de que él y sus padres no fueran vinculados a proceso.

Además, mencionó que le hizo un dibujo a su mamá para calmarla , ya que estaba muy nerviosa por el juicio y porque estaba aburrido.

“Le hice un dibujito, porque esto está medio aburrido y yo no le sé a esto, yo solo sé cantar canciones”, mencionó Christian Nodal.

Christian Nodal seguirá peleando la autoría de los temas que produjo mientras trabajó con Universal Music.