El pleito de Christian Nodal de 26 años de edad, con Universal Music sigue, pero ahora escaló a un amparo que no le sería muy beneficioso.

La más reciente información sobre el pleito legal de Christian Nodal contra Universal Music habla de un amparo que él metió para un hecho que considera importante para poderse defender.

Christian Nodal mete amparo contra Universal Music para poderse defender en juzgados

Desde 2021 se inició el proceso legal con el que Christian Nodal demandó a Universal Music acusando le impedimento de sus tres primeros discos cuando son de su autoría, pero el pleito legal sigue en pie.

Aunque en mayo de 2025 el esposo de Ángela Aguilar se presentó en los juzgados, el proceso continua con una nueva actualización que implica un amparo.

Según información de Proceso, Christian Nodal recurrió a un amparo ante el rechazo que recibió para no ver la carpeta de investigación donde Universal Music lo demanda.

Y es que Universal Music acusa que Christian Nodal pide el uso de sus tres primeros álbumes con 32 contratos que asegura son falsos.

Christian Nodal, cantante. (@christiannodaloficialmx)

Aunque el amparo promovido por Christian Nodal fue tramitado el 28 de agosto de 2025 y fue admitido por un juez Sexto de Disfruto en materia penal en la CDMX hasta el 3 de septiembre., pero su solicitud no quedó clara.

Ante ello, el amparo sigue en trámite y será hasta el 10 de septiembre que el juez Juan Mateo Brieba de Castro determine si concede lo solicitado o no.

Pese a que es un derecho que Christian Nodal -y cualquier otra persona- tiene el acceder a la carpeta de investigación, en Sale el Sol se informó qué motivos negarían esta información:

Pruebas en curso

Testigos protegidos

Documentos en revisión

Que el solicitante no aparezca como imputado directo en la carpeta

Este último punto podría ser el motivo por el que se le esté negando el acceso a la carpeta de investigación a Christian Nodal, debido a que en los discos involucrados era menor de edad y son sus padres los que firmaron con Universal Music.

¿Christian Nodal se puso el pie? Universal Music cree que su amparo les favorece

El que Christian Nodal metiera un amparo para acceder a la carpeta de investigación interpuesta por demanda con Universal Music, no le sería beneficioso, según la disquera.

Información dada por el equipo de abogados de Universal Music a El Universal, señalan que el amparo es un error debido a que con él ahora Christian Nodal no podrá deslindarse.

Esto debido a que ahora las autoridades tendrán el domicilio legal para notificar a Christian Nodal sobre el proceso legal, de modo que no podrá desatender por desconocimiento de expediente o audiencias argumentando que no se le notificó.

Asimismo, abogados de Universal Music aseguran que Christian Nodal “siempre ha tenido derecho” a ver la carpeta de investigación, de modo que este amparo no cambiaría el orden del proceso legal en absoluto.