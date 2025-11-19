Una vez más, Christian Nodal calla bocas. El cantante de música regional mexicana, junto a sus padres, venció legalmente a Universal Music.

Tras una larga audiencia realizada en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, una jueza de control resolvió que la Fiscalía General de la República (FGR) no pudo comprobar el uso de documentos falsos que acusó Universal Music en su denuncia.

Por lo que no se validó el delito por presunta falsificación en contratos relacionados con los derechos de autor de las canciones de Christian Nodal.

Como era de esperarse, la prensa esperó por horas a la familia Nodal, quienes se mostraron agradecidos por la resolución judicial.

Christian Nodal y su familia (@cristy_nodal/Instagram )

Christian Nodal lanza mensaje a Universal Music; pide un contrato justo

Acompañado de Jesús González y Silvia Cristina, sus padres, Christian Nodal, de 26 años de edad, celebró que, una vez más, los hechos hablen más que las palabras.

“Quiero pedirles el espacio, con mucho respeto, con mucho cariño, así como se le dio la oportunidad al abogado de decir que había 33 documentos falsos y que estamos falsificando firmas, pues decirle que una jueza ya dictó que no hay vinculación, no hay ni siquiera un solo papel que justifique que nosotros hemos falsificado cualquier documento” Christian Nodal

Aprovechando los micrófonos y las cámaras, Christian Nodal mandó un mensaje a Universal Music, disquera con la que asegura haber hecho las cosas bien.

“Quiero pedirles el respeto y el cariño y también la congruencia de que si quieren un artista de mi calibre, que hagan un contrato digno y con mucho respeto. La justicia existe y aquí estamos haciendo las cosas por ley” Christian Nodal

Christian Nodal fue visto a las afueras del Reclusorio Norte tras su primera audiencia por la demanda que Universal Music puso en su contra (Michelle Rojas)

Conflicto legal entre Universal Music y Christian Nodal, no ha terminado

De acuerdo con Christian Nodal, Universal Music interpuso una demanda civil en su contra, la cual está intentando llevar a un ámbito penal.

Por lo que se dice molesto de que Universal Music intente ensuciar su nombre, pero también el de sus padres, quienes lo han apoyado al inicio de su carrera.

Aunque aún hay cuestiones legales que resolver, se queda con lo bueno, celebra que el apellido de la familia se haya limpiado (aunque sea un poco).

“Ha sido una pena que ensucien el apellido y el nombre de mis padres. Yo lo puedo soportar como soporto muchas otras cosas, pero sí es una de las cosas más dolorosas. Estoy feliz, hoy mi madre se siente libre, se siente a gusto, creo que esto limpia el nombre” Christian Nodal

Cabe mencionar que el conflicto legal entre Christian Nodal y Universal Music se originó en 2021, año en que el cantante se negó a renovar su contrato con la disquera, así como buscó los derechos de al menos 50 de sus canciones.

Ante esto, la disquera contrademandó a Christian Nodal, a quien acusó de falsificar, junto a sus padres, más de 30 contratos, así como dijo contar con documentos en los que éste cedía la autoría de sus temas.