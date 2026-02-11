El cantante Christian Nodal de 27 años de edad, dejó de seguir a sus padres en Instagram por un motivo que aunque no es público, sí tiene especulaciones detrás.

La batalla legal que Christian Nodal está llevando con Universal Music habría llevado a que el cantante se alejara de su papá, Jaime González y por consecuente a su mamá Cristy Nodal.

Christian Nodal se distanció de sus padres por el pleito con Universal Music

El usar libremente sus primeros éxitos le estaría costando caro a Christian Nodal, pues ahora la batalla legal habría escalado hasta el distanciamiento con sus padres.

Al revisar las redes sociales de Christian Nodal se notó que dejó de seguir a sus papás, Jaime González y Cristy Nodal, en Instagram.

Christian Nodal deja de seguir a su papá Jaime González. (Especial)

Christian Nodal deja de seguir a su mamá Cristy Nodal. (Especial)

Por otra parte, su madre aún lo sigue en la red social aunque desde la cuenta de JGMusic -disquera de Jaime González- Nodal no está entre los seguidos pese a que este maneja su carrera musical.

A ello se le suma información dada por Chamonic, revelando que en la última audiencia que Nodal tuvo autorizó únicamente a dos abogados; Ramós Millán y Erik Rauda, para su defensa.

Sin embargo, el cantante no habría avisado a los tres abogados que su papá contrató de modo que estos actuaron -según un documento- revocando su participación en el caso de Universal Music.

Abogados de Christian Nodal renuncian a representarlo con Universal Music. (@chamonic3)

Pero ¿qué tienen que ver los abogados con la distancia de Christian Nodal con sus padres?

Rodrigo Flores Calderón, Pablo Flores Calderón y Daniel Hernandez Silva, era el equipo legal que el padre de Nodal contrató para el caso de Universal Music, mismos quiénes revocaron y a los que el cantante exigió a su papá que corriera por sus acciones. Sin embargo, este se negó.

Ante las diferencias sobre el equipo legal que los representa en el pleito legal con Universal Music es que se habría provocado la diferencia cayendo en Christian Nodal dejando de seguir a sus padres.

Cabe destacar que la firma Ramos Millán que Christian Nodal quiere que lo representen en el pleito legal son “muy amigos” de Ángela Aguilar, por lo que él les estaría dando prioridad sobre los que contrató su padre, aunque el cantante los paga.

Papá de Christian Nodal aún lo promociona

Christian Nodal estaría distanciado de sus padres, sin embargo, Jaime González aún cumple con sus funciones de manager.

En las redes sociales de Jaime González con su disquera JGMusic, hasta el 10 de febrero de 2026 se compartía contenido sobre el concierto de Christian Nodal en Iguala, Guerrero.