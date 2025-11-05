Atención a todos los amantes de la música que esperan la edición Tecate Pal Norte 2026, la organización del evento acaba de revelar nueva información del interés de los fans.
Por medio de las redes sociales del festival, se anunció la fecha en la que el lineup completo revelará a todos los artistas que formarán parte de Tecate Pal Norte 2026.
Este es el lineup de Tecate Pal Norte 2026 por día
El lineup de Tecate Pal Norte 2026 ha sido revelado con grandes sorpresas en concierto.
En el primer día - viernes 27 de marzo- del Tecate Pal Norte 2026 el lineup en concierto será:
- Tyler, The Creator
- Interpol
- Deftones
- Morat
- Jackson Wang
- Myke Towers
- The Blaze
- Royel Otis
- Molotov
- Siddhartha
- Maldita Vecindad
- 31 Minutos
- Channel Tres
- DLD
- Cuco
- Mau y Ricky
- Camilo Septimo
- Neil Frances
- Charles Ans
- Balu Brigada
- Ysy A
- Duncan Dhu
- Lia Kali
- Guitarricadelafuente
- Louta
- Simpson Ahuevo
- Charly Jordan
- Pacífica
- Roz
- La Santa Cecilia
- Andrés Obregón
- La Mosca
- Coco & Breezy
- Paloma Morphy
- Gran Sur
- Jordy Medina
- Rubio
- Niño Viejo
- Medinna
Para el segundo día - sábado 28 de marzo- el lineup del Tecate Pal Norte 2026 estará formado por los artistas en concierto:
- Guns N’ Roses
- Fabulosos Cadillacs
- Kygo
- Grupo Frontera
- Turnstile
- Simple Plan
- Cypress Hill
- Enjambre
- The Warning
- The Martinez Brothers
- Nothing But Thieves
- The Whitest Boy Alive
- Cuco
- Esteman & Daniela Spalla
- Lasso
- Ovy On The Drums
- El Bogueto
- Love Of Lesbian
- Paty Cantú
- Elena Rose
- Judeline
- Ahmed Spins
- Parisi
- Camilo Septimo
- Allison
- Mariana Bo
- Luck Ra
- Sickick
- Peces Raros
- Bag Raiders
- Kevis & Maykyy
- Nasa Histoires
- Miky Huidobro
- Volovan
- La Pegatina
- Big Sempa
- Andrea Bejar
- Kapanga
- Monte Casino
Y para el último día -domingo 29 de marzo- el Tecate Pal Norte 2026 tendrá en su lineup los concierto de:
- The Killers
- Zoé
- The Lumineers
- Halsey
- DJO
- Omar Courtz
- Purple Disco Machine
- Panteón Rococó
- Molotov
- Siddhartha
- Aitana
- Moenia
- Gryffin Rusowsky
- Los Claxons
- Love Of Lesbian
- C-Kan
- Kikuo
- Daniela Spalla
- La Gusana Ciega
- Midnight Generation
- Elefante
- Lilly Palmer
- Yami Safdie
- El Haragan Y Cia
- Marky Ramone
- Reyno
- 3Ballmty
- Austin Millz
- Silvestrey La Naranja
- Karlo
- Kchiporros
- Mario Santander
- Nash
- Los Blenders
- Luisa Almaguer
- Jaze
- El Riqué
¿Cuándo sale el lineup de Tecate Pal Norte 2026? Artistas y bandas ya fueron reveladas
Tecate Pal Norte 2026 se llevará a cabo los próximos viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de marzo en el Parque Fundidora.
Por su parte, la revelación del lineup para los tres días del festival se dio a conocer hoy miércoles 5 de noviembre de 2025.
Artistas de Tecate Pal Norte 2026: rumores, deseos y quejas de los fans no se hicieron esperar
Tras darse a conocer el anunció para la revelación del lineup de Tecate Pal Norte 2026, los fans no tardaron mucho en hacerse presentes en redes sociales.
Y es que una de las mayores quejas fue en torno a la tardanza con la que los organizadores están liberando las actualizaciones para el esperado evento.
Incluso, algunos están exigiendo que la demora sea porque entre los headliners de Tecate Pal Norte 2026 se encuentren artistas que cumplan las duras expectativas de los fans.
Entre los más pedidos se encuentran Sabrina Carpenter, Justin Bieber y BTS.
Mientras que los rumores y deseos de los fans indican que también se podrían unir artistas y bandas como:
- Tyler The Creator
- Chappell Roan
- Lorde
- Lewis Capaldi
- Skrillex
- Doechii
- Addison Rae