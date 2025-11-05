Atención a todos los amantes de la música que esperan la edición Tecate Pal Norte 2026, la organización del evento acaba de revelar nueva información del interés de los fans.

Por medio de las redes sociales del festival, se anunció la fecha en la que el lineup completo revelará a todos los artistas que formarán parte de Tecate Pal Norte 2026.

Este es el lineup de Tecate Pal Norte 2026 por día

El lineup de Tecate Pal Norte 2026 ha sido revelado con grandes sorpresas en concierto.

En el primer día - viernes 27 de marzo- del Tecate Pal Norte 2026 el lineup en concierto será:

Tyler, The Creator

Interpol

Deftones

Morat

Jackson Wang

Myke Towers

The Blaze

Royel Otis

Molotov

Siddhartha

Maldita Vecindad

31 Minutos

Channel Tres

DLD

Cuco

Mau y Ricky

Camilo Septimo

Neil Frances

Charles Ans

Balu Brigada

Ysy A

Duncan Dhu

Lia Kali

Guitarricadelafuente

Louta

Simpson Ahuevo

Charly Jordan

Pacífica

Roz

La Santa Cecilia

Andrés Obregón

La Mosca

Coco & Breezy

Paloma Morphy

Gran Sur

Jordy Medina

Rubio

Niño Viejo

Medinna

Para el segundo día - sábado 28 de marzo- el lineup del Tecate Pal Norte 2026 estará formado por los artistas en concierto:

Guns N’ Roses

Fabulosos Cadillacs

Kygo

Grupo Frontera

Turnstile

Simple Plan

Cypress Hill

Enjambre

The Warning

The Martinez Brothers

Nothing But Thieves

The Whitest Boy Alive

Cuco

Esteman & Daniela Spalla

Lasso

Ovy On The Drums

El Bogueto

Love Of Lesbian

Paty Cantú

Elena Rose

Judeline

Ahmed Spins

Parisi

Camilo Septimo

Allison

Mariana Bo

Luck Ra

Sickick

Peces Raros

Bag Raiders

Kevis & Maykyy

Nasa Histoires

Miky Huidobro

Volovan

La Pegatina

Big Sempa

Andrea Bejar

Kapanga

Monte Casino

Y para el último día -domingo 29 de marzo- el Tecate Pal Norte 2026 tendrá en su lineup los concierto de:

The Killers

Zoé

The Lumineers

Halsey

DJO

Omar Courtz

Purple Disco Machine

Panteón Rococó

Molotov

Siddhartha

Aitana

Moenia

Gryffin Rusowsky

Los Claxons

Love Of Lesbian

C-Kan

Kikuo

Daniela Spalla

La Gusana Ciega

Midnight Generation

Elefante

Lilly Palmer

Yami Safdie

El Haragan Y Cia

Marky Ramone

Reyno

3Ballmty

Austin Millz

Silvestrey La Naranja

Karlo

Kchiporros

Mario Santander

Nash

Los Blenders

Luisa Almaguer

Jaze

El Riqué

Welcome to the jungle 🐝🌹⚡️



Lineup Oficial #TecatePalNorte 2026 🦁



Boletos a partir del 11 de noviembre a las 14:00hrs a través de Sistema Ticketmaster pic.twitter.com/1qZh0evOhQ — Tecate Pal Norte (@TecatePalNorte) November 5, 2025

¿Cuándo sale el lineup de Tecate Pal Norte 2026? Artistas y bandas ya fueron reveladas

Tecate Pal Norte 2026 se llevará a cabo los próximos viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de marzo en el Parque Fundidora.

Por su parte, la revelación del lineup para los tres días del festival se dio a conocer hoy miércoles 5 de noviembre de 2025.

Artistas de Tecate Pal Norte 2026: rumores, deseos y quejas de los fans no se hicieron esperar

Tras darse a conocer el anunció para la revelación del lineup de Tecate Pal Norte 2026, los fans no tardaron mucho en hacerse presentes en redes sociales.

Y es que una de las mayores quejas fue en torno a la tardanza con la que los organizadores están liberando las actualizaciones para el esperado evento.

Incluso, algunos están exigiendo que la demora sea porque entre los headliners de Tecate Pal Norte 2026 se encuentren artistas que cumplan las duras expectativas de los fans.

Entre los más pedidos se encuentran Sabrina Carpenter, Justin Bieber y BTS.

Mientras que los rumores y deseos de los fans indican que también se podrían unir artistas y bandas como:

Tyler The Creator

Chappell Roan

Lorde

Lewis Capaldi

Skrillex

Doechii

Addison Rae