Samuel García acudió al primer día del Tecate Pa’l Norte 2026, el cual se realiza el 27, 28 y 29 de marzo en el Parque Fundidora de Monterrey.

El gobernador de Nuevo León acudió brevemente a Tecate Pa’l Norte para supervisar el lugar y el inicio del evento que durará todo el fin de semana.

Samuel García asiste al Tecate Pa’l Norte 2026 y revela que grupo quiere ver

Tecate Pa’l Norte 2026 es uno de los festivales más grandes de México, por lo que Samuel García acudió como cada año para supervisar el lugar.

El gobernador de Nuevo León mencionó que estaría brevemente en el festival este día, ya que celebra un aniversario con su esposa, Mariana Rodríguez.

Pero, dado que desea ver a Guns N’ Roses, asistiría el sábado 27 de marzo a Tecate Pa’l Norte 2026.

Asimismo, adelantó que esperan la asistencia de 100 mil personas en cada día del Tecate Pa’l Norte 2026.

Samuel García se sube al escenario principal del Tecate Pa’l Norte

Durante la supervisión de las instalaciones del Tecate Pal’ Norte 2026, Samuel Gracía aprovechó para subirse al escenario principal.

“Ningún estado puede hacer esto, porque aquí es Fundidora, tierra industrial, señora”, dijo Samuel García mientras visitaba el escenario Oasis.

Tecate Pa’l Norte suele tener 9 escenarios, pero según Samuel García esta vez serán 14 y espera que haya lleno total.

Además, anunció que habrá transporte gratis en la estación Y Griega de la Línea 1 del metro de Monterrey.

Samuel García se sube al escenario principal de Tecate Pa'l Norte 2026 (Instagram/@samuelgarcias)

Samuel García asegura que Tecate Pa’l Norte 2026 es el inicio de las celebraciones rumbo al mundial y llamó el evento “Cáliz rumbo al mundial”.

Incluso, las pantallas de Tecate Pa’l Norte 2026 mostrarán eventos importantes de los partidos de repechaje para el Mundial 2026.