El próximo año, Monterrey se prepara para recibir a miles de invitados y amantes de la música a una edición más de Tecate Pal Norte.

Las buenas noticias comienzan a surgir, pues un primer cartel oficial del evento ha sido lanzado con las fechas de lo que será el Tecate Pal Norte 2026.

¿Cuándo y dónde es el Tecate Pal Norte 2026?

Una de las peculiaridades de Tecate Pal Norte 2026 es que seguirá siendo uno de los festivales de música con tres fechas en el calendario:

Viernes 27 de marzo

Sábado 28 de marzo

Domingo 29 de marzo

La confirmación de las fechas para Tecate Pal Norte dejó opiniones divididas entre los fans.

Esto después de que circularan fuertes rumores de que la edición del próximo año podría durar un total de cuatro días .

Aspecto que fue decepcionante para algunos de los fans, mientras que otros aplaudieron la decisión de no alargar demasiado el festival.

En cuanto al recinto donde se llevará a cabo el Tecate Pal Norte 2026, seguirá siendo siendo en el Parque Fundidora.

¿Cuándo salen los boletos de Tecate Pal Norte 2026?

Hasta el momento, no han confirmado las fechas exactas en las que se llevará a cabo la preventa y venta general de boletos de Tecate Pal Norte 2026.

Sin embargo, diversos rumores y estimaciones indican que dicho proceso podría realizarse en algún punto de octubre, generando gran expectativa.

Tecate Pal Norte 2026 (X | Tecate Pal Norte 2026)

¿Quiénes van a estar en Tecate Pal Norte 2026 como parte del lineup?

Por el momento, ningún artista ha sido confirmado de manera oficial para el Tecate Pal Norte 2026, por lo que todavía no hay un lineup para los tres días del evento.

Aún así, están comenzando a circular algunos nombres como posibilidades de que se unan a la fiesta, entre quienes destacan: